Депутатка Гульшат Асылбаева, которая инициировала законопроект о «Манипулировании информацией», написала на своей странице в фейсбуке, что документ защищает правдивую информацию и препятствует распространению ложной.

Она считает, что манипулирование информацией сильно воздействует на людей и из-за этого у них может сложиться ложная оценка ситуации. Уменьшить влияние дезинформации должна именно объективная информация.

«Правдивая информация часто расценивается людьми как скучная и не распространяется среди населения, а опровержение и разоблачение лживой информации, даже при сообщении фактов в СМИ, остается незамеченной», — добавляет Асылбаева.

Именно поэтому, по ее мнению, встал вопрос о снижении воздействия негативного информационного влияния.

«Закон не направлен против свободы слова, как раз наоборот, он защищает правдивую информацию и препятствует распространению ложной. Многие пользователи берут инициативу по распространению информации, написанной квалифицированными журналистами, и интерпретируют ее», — написала Асылбаева.

Депутатка объясняет, что ее закон поможет любому человек, чьи интересы затрагивает публикация. По ее словам, он сможет подать в суд для защиты своей чести, достоинства и репутации. При подтверждении, что информация ложная, в течение 48 часов доступ к материалу на интернет ресурсах будет закрыт.

«По сути, речь не о борьбе с такими новостями, а с их распространением, и немаловажное значение имеет восстановление доверия между обществом и информационным пространством. В действительности, практика показывает, что для общества часто завлекательные фейковые новости, к сожалению, представляют больший интерес, чем серьезная журналистская работа. Получается своеобразный “черный рынок” СМИ», — рассуждает Асылбаева.

Асылбаева объяснила пункт о деанонимизации пользователей тем, что человек, который имеет объективную точку зрения, «не будет прятаться за псевдонимом и анонимно лить грязь».

Что регулирует закон

Проект закона «О манипулировании информацией» был вынесен на обсуждение 14 мая. Асылбаева предложила ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете, а также обязать провайдеров хранить информацию о пользователях.

Инициатива породила бурную дискуссию в гражданском обществе. Законопроект касается владельцев сайтов и страниц, провайдеров и обычных пользователей интернета.

По законопроекту, владельцы сайтов или страниц будут вынуждены разместить свою фамилию и инициалы, а также электронный адрес для отправки им «юридически значимых сообщений».

Если суд определит информацию, опубликованную на сайте, как «имеющую признаки ложной и недостоверной», уполномоченный орган имеет право досудебно ограничить доступ к ней.

При вступлении закона в силу, провайдеры станут обязаны хранить все данные, включая переписки, фотографии, голосовые сообщение, в течение полугода, а также предоставлять ее по требованию всем уполномоченным органам.

Издание Factcheck.kg изучило текст законопроекта и выявило, что в справке-обосновании к законопроекту содержатся «стилистические и логические ошибки, а также информация манипулятивного характера».

По данным Factcheck.kg, законопроект на 64% совпадает с российским законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».