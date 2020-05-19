Правозащитник Камиль Рузиев сообщил о том, что в городе Кара-Балте местный житель выбросил девушку со второго этажа.

По его словам, инцидент произошел 15 февраля 2020 года. Мужчина пригласил девушку в гости, а спустя некоторое время ей позвонили знакомые из России, чтобы поздравить ее с днем рождения. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения приревновал девушку и выбросил ее с балкона.

«Он отобрал у меня мобильный телефон, начал оскорблять, гоняться за мной по всей квартире и бить. Мне даже показалось, что он был под воздействием каких-то препаратов, кроме алкоголя. Испугалась его взгляда, побоев и попыталась убежать из квартиры, но он меня не выпускал. Это длилось до 4 часов утра. В один момент выбежала на балкон, чтобы там спрятаться, но он пришел и туда. Пытался схватить меня за руки, мы толкались, потом он поднял меня и сбросил с балкона. Помню, как тянула руки, чтобы за что-то ухватиться», – рассказала девушка.

Пострадавшая – 19-летняя Нина Манаева – получила тяжелую травму позвоночника. Несмотря на операцию и несколько месяцев реабилитации, она все еще остается в постели и может оказаться прикованной к инвалидной коляске.

«Мама девушки написала заявление в УВД Жайыльского района в первый же день. Возбудили уголовное дело. Но до сих пор не готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, не провели очную ставку», – рассказал правозащитник.

По словам Манаевой, ранее подозреваемый признавал себя виновным, просил прощения и обещал помогать с лечением, если она заберет заявление из милиции.

Сейчас мужчина не признает себя виновным, и утверждает, что его не было на балконе в момент падения, а девушка выпрыгнула сама. Сейчас он все еще находится на свободе.

По данным ГУВД Чуйской области, в ночь происшествия мужчину допросили, и он заявил, что «ничего видел». Кроме того, в милиции заявили, что допросили соседей, но и они не заметили каких-либо признаков ссоры и драки.

В милиции пострадавшей ответили, что из-за коронавируса и карантина провести очную ставку пока нельзя.

Нина Манаева записала видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову 11 мая. В нем она попросила главу государства взять дело под личный контроль.

«Следственные органы по сей день не отреагировали и никаких действий не предприняли. Судмедэкспертизы нет, не приняты никакие меры», – рассказала она.

Видеообращение Нины Манаевой к президенту

Кроме того, Камиль Рузиев направил в приемную главы государства электронное письмо, однако, по его словам, пока никаких подвижек в деле нет.