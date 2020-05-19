В Комитете парламента по конституционному законодательству прошли слушания по снижению до 5% проходного барьера для партий на выборах. Поправки инициировал депутат от партии «Республика — Ата Журт» Мирлан Жээнчороев. Из 14 депутатов комитета за снижение барьера проголосовали только двое.

Ранее в первом чтении депутаты одобрили похожий проект закона, предлагающий снизить до 7% избирательный порог для прохождения в парламент. Действующий порог — 9%.

Председательница Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова на заседании комитета по конституционному законодательству поддержала 7% порог для партий.

По ее словам, партиям необходимо набрать 101 тысячу голосов, чтобы пройти порог в 5%, а для 7% — 142 тысячи голосов.

Во время обсуждения этих двух законопроектов 14 мая из-за нарушения регламента возник спор между их инициаторами — Мирланом Жээнчороевым и Канатом Керезбековым.

Депутат Жээнчороев был недоволен тем, что один из законопроектов о снижении барьеров начали обсуждать, хотя его не было в повестке дня.

На прошлых парламентских выборах в 2015 году действовал барьер в 7%, но поправки о его повышении до 9% процентов приняли в 2017 году. Одним из авторов пакета поправок был именно Жээнчороев.

Неразбериха в партиях

Депутаты заговорили о снижении порогового барьера для партий незадолго до выборов в парламент, которые планируются в октябре этого года. Из-за ссоры бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова, некогда провластная партия СДПК, сейчас сошла с лидерских позиций.

Еще одна партия — «Республика — Ата-Журт» — которая также была на лидерских позициях, сейчас переживает кризис. В партии заметна неразбериха, потому что ее лидер Омурбек Бабанов ушел из политики после проигрыша на выборах президента в 2017 году. Он заявлял, что во время и после выборов на него оказывали давление Жээнбеков и Атамбаев, угрожая довести заведенные в отношении политика уголовные дела до конца. Сейчас партию возглавляет Мирлан Жээнчороев.

В итоге, ситуация такова, что в парламенте сейчас нет сильных партий, поэтому вскоре возможны переформатирования и союзы уже существующих политобъединений. Это значит, что действующим депутатам парламента нужно будет найти сильную или богатую партию, чтобы пройти в парламент.

Выборы в местные кенеши не состоялись из-за коронавируса, но в предвыборной гонке ярче всего себя показали партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» — руководителей этих партий связывают с кланом Матраимовых, с одной стороны, и кланом Жээнбековых, с другой.

Отдельно от них популярность набирает движение «Чон Казат», члены которого требуют разоблачения богатых политиков и «возвращения награбленного».