Вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова рассказала, что для горожан нет никаких штрафов за то, что они не носят маски.

Кузнецова пояснила, что штрафовать могут только юридических лиц. Об этом она сказала, отвечая на вопросы депутатов, на заседании Бишкекского горкенеша 19 мая.

«В помещении для юрлиц, которые не соблюдают санитарные правила, для них будет штраф. Если мы говорим о ношении маски в открытом пространстве в городе, то таких штрафов нет», — пояснила Кузнецова.

Ранее мэр Бишкека Азиз Суракматов на брифинге 11 мая заявил, что штрафы от 1 до 5 тысяч сомов будут налагаться на всех, кто не носит маски.

После этого заявления депутаты поспорили с правительством о штрафах за отсутствие масок. Депутат Дастан Бекешев раскритиковал правительство за введение новых ограничений для граждан после снятия режима ЧП.

По его словам, ситуация с коронавирусом со всеми её ограничениями обходится гражданам очень дорого и штрафы за отсутствие маски завышены. Он также заявил, что покупать маски дорого, так как необходимо их постоянно менять.

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что правительство ввело такие меры, потому что «заботится о здоровье граждан».

Власти требуют от граждан носить маски из-за пандемии коронавируса. Однако Всемирная организация здравоохранения заявляла, что маски должны носить только болеющие люди, а на открытом пространстве ношение масок не обязательно. Кроме того, если человек использует одноразовую маску, то он должен менять ее раз в три часа.

На 19 мая в Кыргызстане зафиксировано 1243 случая заражения коронавирусом, 898 пациентов выписали с выздоровлением. В стационарах на лечении находится 331 человек, из них в реанимации – 5.