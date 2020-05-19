Замглавы минздрава Мадамин Каратаев на брифинге рассказал, что роддом продолжает свою работу, несмотря на то, что в нем находятся два человека с коронавирусом. Роддом не могут закрыть на карантин, потому что негде принимать рожениц.

По его словам, родильный дом в Ат-Башы уже закрыт, а роддом в Ак-Талы находится слишком далеко.

«В Нарыне больше нет больниц и родильных отделений. Поэтому у нас нет возможности полностью закрыть этот корпус. В Ат-Башы закрыто [больница], самая близкая к Нарыну Ак-Талинская больница находится в нескольких километрах от него. Поэтому в роддоме Нарыне на максимальном уровне внедрен порядок карантина, [больница] полностью обеспечена защитными средствами. На этой основе, там продолжают принимать роды. Нет никаких оснований для переживаний, там все изолировано», — сказал на брифинге замглавы минздрава.

На заседании Республиканского штаба 15 мая вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что эпидемиологическая обстановка в Нарыне остается сложной.

Ранее сообщалось, что в Нарыне коронавирусом заразились восемь рожениц. Туда отправилась комиссия минздрава для проведения расследования.

В Нарынской области зафиксировано самое высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории. На 19 мая в Нарынской области зафиксировано 194 случая заражения коронавирусом.

В Кыргызстане на 19 мая зафиксировано 1243 случая заражения COVID-19, 898 пациентов выписали из больниц. В стационарах на лечении находится 331 человек, из них в реанимации – 5.

Фото иллюстративное.