Пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова рассказала «Клоопу», что все врачи, пострадавшие от нападения в обсервации на авиабазе «Ганси» 18 мая, приступили к работе.

Врачи скорой помощи прибыли на бывшую авиабазу «Ганси» для транспортировки трех больных в Национальный центр фтизиатрии. Находящиеся там на обсервации кыргызстанцы были недовольны условиями содержания и напали на бригаду.

Главный врач столичного Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов рассказал Спутнику, что люди не давали врачам посадить больных в машину, вытащили водителя из кабины, начали раскачивать карету скорой помощи, пытаясь ее перевернуть.

«Была опасность нападения, повреждения машины и физического насилия. Бригада развернулась и выехала обратно. Вслед посыпались камни — треснуло стекло. Водителя ударили несколько раз по животу, сейчас мы его направили в хирургическую клинику для исключения травмы внутренних органов. К сожалению, опять мы видим, что наши медики беззащитны», — прокомментировал Шаяхметов.

У водителя зафиксировали тупую травму живота. Медработники в обсервации будут работать в штатном режиме до 22 мая, затем их заменит новая группа.

Недовольства в обсервации

Содержащиеся в обсервации более 400 кыргызстанцев из Соль-Илецка потребовали распустить их по домам, ссылаясь на то, что прибывших вместе с ними инфицированных коронавирусом граждан отправили на домашний карантин.

В итоге переговоров с представителями Минздрава из обсервации на домашний карантин отправили всех, кроме 19 человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

Замминистра здравоохранения заявил на брифинге 19 мая, что у всех отпущенных кыргызстанцев был отрицательный результат на наличие вируса, их развезут по домам.

Соль-Илецк — город в Оренбургской области России, который граничит с Казахстаном. Туда стали прибывать кыргызстанцы со всей России, потому что появилась информация, что Казахстан откроет транспортный коридор для проезда в Кыргызстан. Власти Кыргызстана вывезли более 500 человек, но там еще осталось столько же людей. Сейчас они живут в палаточном городке, который построили власти города.

Кыргызские власти заявили 18 мая, что планируют забрать оттуда еще часть кыргызстанцев на самолете.

На 19 мая в Кыргызстане зафиксировано 1 243 случаев заражения коронавирусом. За все время умерли 14 человек с COVID-19.