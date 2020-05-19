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На брифинге 19 мая вице-премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал о сферах деятельности, которые возобновляют свою работу поэтапно с 21 и 25 мая.

С 21 мая начинают свою работу следующие сферы деятельности:

  • Все подразделения ЦОН;
  • Ремонт часов и обуви;
  • Сбор и ремонт мебели;
  • Торговые центры (кроме игровых зон и фудкортов);
  • Все продуктовые магазины;
  • Органы регистрации автомобилей;
  • Автобазары;
  • Базары продажи животных;
  • Все частные репетиторские услуги;
  • Частные бани и спа;
  • Гостиницы (кроме бассейнов и спортзалов).

С 25 мая начинают свою работу следующие сферы деятельности:

  • Вещевые рынки;
  • Кафе, рестораны и общепиты с количеством посадочных мест не более 50 человек;
  • Театры, музеи, библиотеки, галереи;
  • Общественный транспорт.

Боронов напомнил, что все владельцы бизнесов и сами граждане должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

«Если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится в лучшую сторону, возобновление работ некоторых сфер мы должны будем отложить», — сказал вице-премьер.

На 19 мая в Кыргызстане зафиксировано 1 243 случая заражения коронавирусом. За все время умерли 14 человек с COVID-19.

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