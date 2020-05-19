На брифинге 19 мая вице-премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал о сферах деятельности, которые возобновляют свою работу поэтапно с 21 и 25 мая.

С 21 мая начинают свою работу следующие сферы деятельности:

Все подразделения ЦОН;

Ремонт часов и обуви;

Сбор и ремонт мебели;

Торговые центры (кроме игровых зон и фудкортов);

Все продуктовые магазины;

Органы регистрации автомобилей;

Автобазары;

Базары продажи животных;

Все частные репетиторские услуги;

Частные бани и спа;

Гостиницы (кроме бассейнов и спортзалов).

С 25 мая начинают свою работу следующие сферы деятельности:

Вещевые рынки;

Кафе, рестораны и общепиты с количеством посадочных мест не более 50 человек;

Театры, музеи, библиотеки, галереи;

Общественный транспорт.

Боронов напомнил, что все владельцы бизнесов и сами граждане должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

«Если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится в лучшую сторону, возобновление работ некоторых сфер мы должны будем отложить», — сказал вице-премьер.

На 19 мая в Кыргызстане зафиксировано 1 243 случая заражения коронавирусом. За все время умерли 14 человек с COVID-19.