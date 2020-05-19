На брифинге 19 мая вице-премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал о сферах деятельности, которые возобновляют свою работу поэтапно с 21 и 25 мая.
С 21 мая начинают свою работу следующие сферы деятельности:
- Все подразделения ЦОН;
- Ремонт часов и обуви;
- Сбор и ремонт мебели;
- Торговые центры (кроме игровых зон и фудкортов);
- Все продуктовые магазины;
- Органы регистрации автомобилей;
- Автобазары;
- Базары продажи животных;
- Все частные репетиторские услуги;
- Частные бани и спа;
- Гостиницы (кроме бассейнов и спортзалов).
С 25 мая начинают свою работу следующие сферы деятельности:
- Вещевые рынки;
- Кафе, рестораны и общепиты с количеством посадочных мест не более 50 человек;
- Театры, музеи, библиотеки, галереи;
- Общественный транспорт.
Боронов напомнил, что все владельцы бизнесов и сами граждане должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.
«Если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится в лучшую сторону, возобновление работ некоторых сфер мы должны будем отложить», — сказал вице-премьер.
На 19 мая в Кыргызстане зафиксировано 1 243 случая заражения коронавирусом. За все время умерли 14 человек с COVID-19.