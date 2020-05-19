Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев рассказал на брифинге 19 мая, почему более 400 кыргызстанцев, прибывших из города Соль-Илецк Оренбургской области России, отпустили под домашний карантин. Они находились в обсервации на бывшей американской авиабазе «Ганси» и устроили там бунт 18 мая из-за плохих условий содержания. Всего из Соль-Илецка прибыл 541 человек.

По словам Усенбаева, кыргызстанцев отпустили из обсервации по закрепленному алгоритму минздрава, а не из-за их недовольства.

«Вы так ставите вопрос, как-будто мы из-за бунта отпустили этих сограждан в домашний карантин. Мероприятия проводились в рамках алгоритма. То, что люди выразили нетерпение, это другой вопрос. […] Выразят они нетерпение или устроят бунт, от этого вопрос не зависит. Мы будем выполнять свои меры и алгоритмы. Мы будем требовать соблюдения обсервационного порядка. Никаких поблажек не допустим», — заявил он.

Он добавил, что в обсервации уже побывали 30 тысяч кыргызстанцев, прибывших из-за границ, и всех их отправляли на домашний карантин.

Еще одной причиной, по которой 465 кыргызстанцев отпустили на домашний карантин, было то, что у них были отрицательные результаты повторных анализов на COVID-19.

«Было принято решение, что их можно отпустить в обсервацию на домашний карантин. Это было сделано по алгоритму и по решению республиканского штаба», — подчеркнул Усенбаев.

Усенбаев сказал, что всех отпущенных организованно развозят по регионам.

«Вся информация по анкетам будет передана в местные учреждения здравоохранения, за ним будет установлено медицинское наблюдение. Информация была передана в систему МВД, мы будем их контролировать», — добавил он.

19 граждан, которые были в тесном контакте с зараженными, остались под наблюдением в обсервации.

Усенбаев добавил, что у 104 человек анализы дали положительный результат, 47 из них пролечены и выписаны из стационаров, а другие остаются на лечении в больницах.

«На сегодня и мы выявили всех заразившихся, соответственно, мы обезопасили всех остальных от дальнейшего заражения», — заявил он.

Недовольства в обсервации

На бывшей авиабазе «Ганси», где сейчас развернута обсервация для прибывших граждан Кыргызстана, около 40 человек устроили бунт с требованиями отпустить их домой.

Очевидцы сняли видео, на котором граждане жалуются представителям минздрава, прибывшим разобраться в происходящем, на плохие условия содержания.

Власти Кыргызстана в начале мая вернули на родину более 500 граждан, застрявших в Соль-Илецке. Сейчас там остаются примерно столько же кыргызстанцев. Местные власти установили им палатки, чтобы те не ночевали на улице.

Кыргызские власти заявили 18 мая, что организовали рейс для этих людей и вскоре их также вернут на родину.

Кыргызстанцы стали прибывать в Соль-Илецк со всей России, потому что появилась информация, что Казахстан откроет транспортный коридор для проезда в Кыргызстан.

На 19 мая в Кыргызстане зафиксировано 1 243 случая заражения коронавирусом. За все время умерли 14 человек с COVID-19.