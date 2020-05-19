Замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев заявил на брифинге 19 мая, что у первого вице-мэра Нарына Давида Курманова диагностирован коронавирус.

По предложению минздрава в Нарын была выслана чрезвычайная противоэпидемиологическая комиссия. Она решила продезинфицировать и закрыть здание мэрии на карантин на три дня.

Кроме мэра в здании работает районная госадминистрация, которая была вынуждена перейти на удаленный режим работы.

«При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер, таких как ношение масок, они могут вернуться к работе по истечении 72 часов», — сказал Каратаев.

На заседании Республиканского штаба 15 мая вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что эпидемиологическая обстановка в Нарыне остается сложной.

В Нарынской области зафиксировано самое высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории. На 19 мая в Нарынской области зафиксировано 194 случая заражения коронавирусом.

В Кыргызстане на 19 мая зафиксировано 1243 случая заражения COVID-19, 898 пациентов выписали из больниц. В стационарах на лечении находится 331 человек, из них в реанимации – 5.