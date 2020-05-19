Радио «Азаттык» сообщило, что 29 летняя жительница Сузакского района Джалал-Абадской области стала жертвой семейного насилия и помещена в кризисный центр «Каниет» города Джалал-Абад.

Глава центра Гульмайрам Аттокурова в интервью «Азаттыку» сообщила, что женщина подверглась насилию со стороны мужа и свекрови и 29 марта с помощью соседей была госпитализирована в Сузакскую районную больницу. По ее словам, она обратилась в центр 8 мая, но так как состояние ее здоровья все еще плохое, продолжает получать лечение.

«Она рассказывает, что муж и свекровь её сильно унижали, избивали. Мы делаем все, что в наших силах, морально и юридически помогаем ей», — рассказала Аттокурова.

Пресс-секретарь Джалал-Абадского областного УВД Нурдин Жээнтаев подтвердил «Клоопу» информацию о насилии в отношении женщины.

По его словам, 29 апреля 29 летняя жительница обратилась в Сузакский РОВД с жалобой о том, что накануне ее муж обматерил, избил и причинил ей телесные повреждения. После этого пострадавшая обратилась в отделение травматологии районной больницы.

«Назначена судебная медицинская экспертиза, дан охранный ордер. Сейчас в рамках производства допрашиваются свидетели, причастные к инциденту, ведутся работы в рамках закона», — сказал Жээнтаев.

Факт был зарегистрирован по статье «Семейное насилие» и начато досудебное производство. Также Жээнтаев сообщил, что с момента введения карантина в области выросло количество фактов семейного насилия.

Месяц назад в городе Кербен этой же области умерла 35 летняя женщина. По подозрению в ее убийстве был задержан брат мужа женщины.

В Кыргызстане на фоне пандемии коронавируса возросло количество случаев семейного насилия. При этом, с нового года количество фактов семейного насилия выросло на 65%. «Клооп» проводил обсуждения по теме предотвращения семейного насилия, которое вы можете посмотреть здесь.

Фото: Иллюстрированное.