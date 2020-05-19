Республиканский штаб сообщил, что власти Таласской области вновь поместили в обсервацию кыргызстанцев, вернувшихся 7 мая из российского города Соль-Илецк. До этого они находились в обсервации в бывшей авиабазе «Ганси» недалеко от Бишкека.

По информации штаба, 18 мая в Таласскую область прибыл 51 человек. Местные врачи сразу же взяли у них дополнительные ПЦР-анализы и поместили в обсервацию.

«В целях безопасности они на пять дней будут помещены в обсервацию Кара-Бууринского и Бакай-Атинского районов. Прибывшие [сначала] оказывали сопротивление и недовольство. После проведения разъяснительных работ, 51 человек согласился на требования местной власти», — отметили в штабе.

Таласская область — единственная область в Кыргызстане, где пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Недовольства в обсервации

Минздрав 19 мая сообщил, что 465 кыргызстанцев, которые находились в обсервации на бывшей американской авиабазе «Ганси», отпустили на домашний карантин.

Всё это случилось на фоне недовольства, которые кыргызстанцы выразили 18 мая из-за условий содержания в обсервации.

Сообщалось, что участники бунта напали на карету скорой помощи, закидали её камнями и избили водителя.

Минздрав принял решение отпустить их в домашний карантин, при этом заверив, что вторичные результаты ПЦР-анализов у кыргызстанцев были отрицательными.

Более 500 кыргызстанцев поместили в обсервацию «Ганси» 7 мая, после того, как их вернули из города «Соль-Илецк» Оренбургской области России.

Власти сообщают, что там застряли ещё примерно столько же кыргызстанцев и обещают вскоре вернуть их на родину.

Кыргызстанцы стали прибывать в Соль-Илецк со всей России, потому что город граничит с Казахстаном и появилась информация, что казахские власти откроют транспортный коридор для проезда в Кыргызстан.

По информации минздрава, у 104 человек из всех прибывших анализы на коронавирус дали положительный результат. Из них 47 пролечены и выписаны из стационаров, а другие остаются на лечении в больницах.

На 19 мая в Кыргызстане зафиксировано 1 243 случая заражения коронавирусом. За все время умерли 14 человек с COVID-19.