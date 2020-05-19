Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил в интервью изданию 24.kg, что у Айбека Тотонова, брата депутата Нурбека Тотонова, диагностирован коронавирус.

Ранее появилась информация о том, что один из дальнобойщиков, которые прибыли из России 16 мая, проигнорировал санитарные нормы и отправился в Джалал-Абадскую область. Этим водителем оказался Айбек Тотонов.

«Быть такого не может, чтобы его отпустили при наличии положительного экспресс-анализа на COVID-19. У него первичный анализ был отрицательный. Когда провели ПЦР-диагностику, выяснилось, что он инфицирован, его изолировали», — подчеркнул замминистра.

Депутат Тотонов рассказал в интервью Kaktus.media, что его брат Айбек Тотонов после возвращения из России получил отрицательный результат теста на коронавирус, поэтому отправился на малую родину в Джалал-Абад.

«По прибытии в Кыргызстан он прошел ПЦР-тест, дождался его результатов. Только после подтверждения отрицательного результата уехал через Талас домой со справкой на руках. Он был на домашнем карантине. Он мне сказал, что соблюдал все, что говорили врачи, и ни с кем не контактировал», — сказал Тотонов.

Парламентарий сообщил, что повторный тест показал положительный результат. После этого Айбека Тотонова доставили в больницу в Джалал-Абаде.

«Сейчас он снова сдал анализы, ждет результатов, симптомов пока у него никаких нет», — добавил депутат.

Тотонов также возмутился, что результаты анализов его брата распространили в сети, хотя это личные данные человека.

«Если даже он болен, это неправильно распространять данные человека только потому, что его брат депутат», — заявил он.

На 19 мая в Кыргызстане зафиксировано 1243 случая заражения коронавирусом, 898 пациентов выписали из больниц. На лечении в стационарах находится 331 пациент, из них в реанимации – 5.