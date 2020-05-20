Российский боец смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов призвал всех соблюдать карантин.

Свое обращение он опубликовал в инстаграм. Нурмагомедов призвал всех объединится и показать дисциплину, чтобы победить коронавирус.

«Мы можем победить болезнь только объединившись, пожалуйста, соблюдайте требования врачей», — сказал в своем обращении Нурмагомедов.

Он также призвал верующих встретить праздник Ураза-Байрам (Курман-айт) дома, не принимать гостей и самим не ходить в гости.

«У меня лично более 20 родственников лежало в реанимации. Очень много знакомых умерло. Подумайте о тех, кто старше, соблюдайте требования врачей, сидите дома и не ходите в гости на праздник», — призвал спортсмен.

Нурмагомедов рассказал и о состоянии своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, который заболел COVID-19 — тот находится в тяжелом состоянии, из-за коронавируса ему сделали повторную операцию на сердце.