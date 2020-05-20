Фото: Султан Досалиев. Президент и депутат в школе села Панфиловка

«В нашем районе ремонтируются несколько дорог, провели чистую питьевую воду. […] Помимо этого, в Панфиловском районе не было спортивного комплекса, в 2017 году мы заложили капсулу, а в 2018 году полностью закончили строительство. Кроме того, в селе Бухара нашего района 24 года не заканчивалось строительство школы, а мы вот закончили, это было моим первым вкладом», — рассказывает депутат.

Многие из этих проектов для родного района Райымкулова, такие дорогостоящие, как проведение чистой воды на 102 млн сомов в родное село депутата, ему удалось сделать через Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС).

Это государственное агентство, которое финансирует крупные инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты за счет денег из-за рубежа. Чаще всего — от 30% до 90% — от общей суммы выделяются такими международными организациями, как ООН, Всемирный банк, Исламский банк развития и правительством Германии. Оставшуюся сумму правительство Кыргызстана выделяет из бюджета либо берет в кредит у международных организаций.

Президент Сооронбай Жээнбеков обещал, что к 2024 году обеспечит чистой водой все регионы Кыргызстана. Сделать это он намерен за счет бюджета страны и международных доноров. АРИС будет участвовать в проведении чистой питьевой воды в 200 сел по всему Кыргызстану.

АРИС — некоммерческая организация, а значит она также подпадает под законопроект об НКО, предлагаемый Райымкуловым. В случае его принятия, АРИС также будет вынуждена ежегодно публиковать детальный финансовый отчет о своей деятельности на открытом госпортале, раскрыть свое имущество, количество своих сотрудников и их зарплаты.

Чем владеет Райымкулов?

Фото из соцсетей политика

Согласно официальным декларациям за четыре года, Райымкулов владеет квартирой в 72 квадратных метра. До 2017 года он указывал в своей декларации машину «Мерседес Бенц» 1989 года выпуска.

В феврале 2020 года, депутат рассказал в интервью, что недавно купил себе новый автомобиль — Lexus LX 570 2011 года выпуска.

Цена на такой автомобиль колеблется от 30 до 40 тысяч долларов США, в зависимости от состояния машины.

Даже если взять самую скромную цену на этот автомобиль, она все равно значительно больше годового дохода Райымкулова за 2018 год.

Доход депутата, согласно декларации, в 2015 году составил почти 72 тысячи сомов. В 2016 году значительно вырос до 641 тысячи сомов. В 2017 году он заработал чуть больше — 685 тысяч сомов. А уже в 2018 году его доход удвоился и составил 1 млн 391 тысячу сомов.