42-летний депутат парламента Бактыбек Райымкулов, имя которого совсем недавно почти никому не было известно, теперь на слуху у многих. Именно он инициировал законопроект, который ужесточает правила работы для неправительственных организаций.
В поправках в закон об НКО, депутат предлагает организациям, финансируемым из других стран, раскрыть, какое имущество у них есть, на что они расходуют деньги, огласить состав своих сотрудников и даже их заработную плату.
Кто такой Райымкулов?
Бактыбек Райымкулов пришел в парламент в 2015 году от фракции «Республика — Ата-Журт». Про Райымкулова СМИ стали писать, когда он возглавил федерацию «Кок-Бору», потому что на этот пост кроме него претендовал Икрамжан Илмиянов, личный водитель, затем замглавы аппарата, а позже советник бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
До прихода в парламент Райымкулов три года работал акимом Панфиловского района Чуйской области.
И это не единственная его работа в госорганах — в 2007 году он был референтом в парламенте, а двумя годами ранее работал замначальника Панфиловского районного управления водного хозяйства.
В промежутках между работой в госструктурах Райымкулов возглавлял Ассоциацию водопользователей «Киров Суу», а также был председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Алымбай Ата».
Райымкулов имеет юридическое образование, которое получил в Кыргызском национальном университете. Также он изучал госуправление в Российской академии госслужбы при президенте России. Родился депутат в Кара-Балте, женат, имеет пятерых детей.
Работа в парламенте
За пять лет пребывания в парламенте Райымкулов, согласно порталу Жогорку Кенеша, самостоятельно инициировал только один законопроект, который вносил изменения в закон о госзакупках. Поправки, предложенные Райымкуловым, а позже принятые парламентом и президентом, облегчили процедуру госзакупок.
Если раньше, закупающие организации могли приобрести товары и услуги методом прямого заключения договора только один раз в год, то теперь они могут это делать сколько угодно раз в течение года пока не достигнут минимальной пороговой суммы.
Как утверждает депутат, так он упростил работу айыл окмоту по всей стране.
Раньше им приходилось каждый раз объявлять тендеры даже на закупку мелких канцтоваров для мероприятий, теперь они это могут закупать все напрямую.
Депутат признался, что в принципе против системы госзакупок. По его мнению, вся коррупция заложена в электронных тендерах и их нужно упразднить. Айыл окмоту надо самим напрямую закупать услуги и товары по договорной цене, без объявления тендера.
«Открыто говоря, за счет фирм и тендеров все деньги уходят на ветер. Во-первых, если бы у сельского совета была возможность использовать деньги самостоятельно, то не было бы завышения цен.
Во-вторых, там есть депутаты, значимость и ответственность айыл окмоту бы повышалась. Всё-таки, есть финансовая полиция, счетная палата. Стоимость цен можно узнать и сравнить с теми, которые на рынке», — считает депутат.
Законопроектов, которые Райымкулов разработал со своими коллегами, больше — целых пять. При этом, часть документов была разработана, чтобы внести незначительные изменения в уже действующие законы.
К примеру, законопроект с поправками в Бюджетный кодекс состоял всего из двух статей.
Одна статья добавляла в уже существующий закон предложение «средств, определяемых правительством», а вторая статья прописывала, что закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Над этими поправками вместе с Райымкуловым работали аж 10 депутатов.
Больше всего изменений предусматривали поправки в закон о выборах в местные кенеши. Этот законопроект, кроме Райымкулова, разрабатывали еще восемь депутатов и отследить вклад каждого парламентария в разработку поправок невозможно.
В целом, деятельность Райымкулова в роли депутата сфокусирована на его родном Панфиловском районе Чуйской области. Он гордится тем, что за долгое время стал первым народным избранником из этого района, и старается улучшать инфраструктуру входящих в него сёл.
«В нашем районе ремонтируются несколько дорог, провели чистую питьевую воду. […] Помимо этого, в Панфиловском районе не было спортивного комплекса, в 2017 году мы заложили капсулу, а в 2018 году полностью закончили строительство. Кроме того, в селе Бухара нашего района 24 года не заканчивалось строительство школы, а мы вот закончили, это было моим первым вкладом», — рассказывает депутат.
Многие из этих проектов для родного района Райымкулова, такие дорогостоящие, как проведение чистой воды на 102 млн сомов в родное село депутата, ему удалось сделать через Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС).
Это государственное агентство, которое финансирует крупные инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты за счет денег из-за рубежа. Чаще всего — от 30% до 90% — от общей суммы выделяются такими международными организациями, как ООН, Всемирный банк, Исламский банк развития и правительством Германии. Оставшуюся сумму правительство Кыргызстана выделяет из бюджета либо берет в кредит у международных организаций.
Президент Сооронбай Жээнбеков обещал, что к 2024 году обеспечит чистой водой все регионы Кыргызстана. Сделать это он намерен за счет бюджета страны и международных доноров. АРИС будет участвовать в проведении чистой питьевой воды в 200 сел по всему Кыргызстану.
АРИС — некоммерческая организация, а значит она также подпадает под законопроект об НКО, предлагаемый Райымкуловым. В случае его принятия, АРИС также будет вынуждена ежегодно публиковать детальный финансовый отчет о своей деятельности на открытом госпортале, раскрыть свое имущество, количество своих сотрудников и их зарплаты.
Чем владеет Райымкулов?
Согласно официальным декларациям за четыре года, Райымкулов владеет квартирой в 72 квадратных метра. До 2017 года он указывал в своей декларации машину «Мерседес Бенц» 1989 года выпуска.
В феврале 2020 года, депутат рассказал в интервью, что недавно купил себе новый автомобиль — Lexus LX 570 2011 года выпуска.
Цена на такой автомобиль колеблется от 30 до 40 тысяч долларов США, в зависимости от состояния машины.
Даже если взять самую скромную цену на этот автомобиль, она все равно значительно больше годового дохода Райымкулова за 2018 год.
Доход депутата, согласно декларации, в 2015 году составил почти 72 тысячи сомов. В 2016 году значительно вырос до 641 тысячи сомов. В 2017 году он заработал чуть больше — 685 тысяч сомов. А уже в 2018 году его доход удвоился и составил 1 млн 391 тысячу сомов.
При этом в 2017 году Райымкулов указал в своей декларации лошадей на сумму в 1 млн сомов, а также крупный рогатый скот на сумму в 800 тысяч сомов. Неизвестно, как Райымкулову удалось купить лошадей на такую сумму, ведь кроме официального дохода в декларации, у него больше ничего не указано.
В 2018 году количество лошадей и скота у Райымкулова уменьшилось — он указал, что его лошади стоят 800 тысяч сомов, а крупный рогатый скот — 500 тысяч.
Сам Райымкулов сказал в интервью «Клоопу», что скот исчезает и появляется в его декларации, потому что он его продает.
«У меня есть свое хозяйство, мои родители давно им занимаются. Я это указал в декларации. А скот покупаешь, растишь и потом продаешь. Это наше семейное дело с родственниками еще с моего раннего детства», — рассказал депутат.
Кроме имущества, на депутата зарегистрирован сельскохозяйственный коммерческий кооператив «Алымбай Ата».
Он утверждает, что ни у него, ни у членов его семьи, нет бизнеса, который бы они скрывали от государства.
«Как у других, у меня фабрик, заводов нет. У нас нет бизнеса, который мы скрываем от Счетной палаты. Все, что у меня есть там указано — машина, дом. Если я продаю машину, я это указываю», — утверждает Райымкулов.
При этом на его брата Райымкулова Насырбека Кемельбековича, депутата Курпульдекского айыл окмоту, зарегистрировано учреждение «Отдел физической культуры и спорта Панфиловского района Чуйской области», а также компания «Алымбай Ата-Нур», которая занимается оптовой торговлей. Эта компания была зарегистрирована в 2019 году.
У Бактыбека и Насырбека совпадают не только фамилии и отчества, но и адрес прописки, согласно сайту Государственной налоговой службы. Обе компании «Алымбай Ата» и «Алымбай Ата-Нур» зарегистрированы по одному адресу.
Кроме этого, Насырбек Райымкулов является соучредителем сразу в нескольких компаниях. Одна из них ОсОО «АлюмМегаПласт» производит пластмассовые изделия в строительных целях.
ОсОО «АлюмМегаПласт» зарегистрировано по адресу Московская, 266 — это адрес ОАО «Бишкекский мясоконсервный комбинат», где Бактыбек Райымкулов был гендиректором до 2012 года.
Другое ОсОО «Торговый Дом группы компаний ГАЮР» — филиал таджикского ОсОО «Гаюр». Вместе с китайской “Huaxin Cement Co. Ltd”, эта компания построила крупнейший завод по производству цемента в Таджикистане.
С 2016 года этот цемент экспортируется в Узбекистан и Кыргызстан. Согласно данным Минюста, в Кыргызстане «Торговый Дом группы компаний ГАЮР» занимается оптовой торговлей.
В декларации Насырбека Райымкулова за 2018 год ни одна из этих компаний не указана. Но в ней говорится, что у него есть жилье в 3000 квадратных метра.
У госслужащих — декларации. А у НКО?
Сейчас все НКО Кыргызстана итак должны передавать информацию об имуществе, доходах, расходах и зарплате сотрудников в Налоговую службу и Соцфонд.
Но Райымкулов хочет, чтобы все эти данные также были опубликованы и хранились на специально созданном новом госпортале. Он считает, что так можно повысить прозрачность и открытость неправительственных организаций.
В своем заключении правительство Кыргызстана заявило, что на создание такого портала уйдет много средств и ресурсов, поэтому в ближайшее время это сделать будет невозможно.
Юристы считают, что этот законопроект дискриминационный, потому что он обязывает ежегодно отчитываться только тех, кто работает в некоммерческом секторе.
Причем автор законопроекта посчитал, что такие НКО, как политические партии и религиозные организации, которым поступают деньги из-за рубежа, отчитываться не должны.
Правозащитники заявляют, что законопроект грубо нарушает Конституцию Кыргызстана и опасаются давления на НКО, которые указывают правительству, парламенту и президенту на ошибки и недочеты в их работе.
Призы от Райымкулова
Сам Бактыбек Райымкулов неохотно раскрывает, откуда у него есть средства на проведения больших состязаний по кыргызской национальной игре кок-бору.
В своем родном селе Киров Панфиловского района он ежегодно спонсирует спортивные мероприятия «Жаштар Ынтымагы» и «Жаштар Ынтымагы. Кок-Бору».
Это спортивные состязания — турниры по футболу, армрестлингу, кыргыз курошу, соревнования по бегу и поднятию гири. Они проводятся в Панфиловском районе уже 15 лет.
В 2018 году призовой фонд состязаний составил 250 тысяч сомов — это 20% от официального годового дохода Райымкулова.
Информации по призовым фондам предыдущих лет в открытом доступе нет.
На вопрос депутата Дастана Бекешева, на какие деньги Райымкулов проводит масштабные игры по кок-бору в Чуйской области, депутат не дал четкого ответа.
«Вы говорите об интересах народа. Тогда скажите, за какие средства вы проводите кок-бору в Чуйской области? Вы же предлагаете, чтобы общественные организации отчитывались», — спросил Бекешев.
На что Райымкулов ответил: «Игры проводятся при поддержке любителей кок-бору», — при этом не назвав спонсоров, поддерживающих мероприятия.
Бекешева этот ответ не убедил: «Думаю, прикрываться народом к хорошему не приведет».
Редактура: Анна Капушенко