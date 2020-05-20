Депутат Жанар Акаев на заседании парламента 20 мая потребовал у премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева доказать свою непричастность к коррупции в Госагентстве связи при незаконной продаже лицензии на радиочастоту.

«Тут речь об очень крупной сумме ведётся, поэтому премьер-министр Мухамедкалый Абылгазиев должен обязательно доказать свою непричастность к этому делу. Если же он причастен к этому, то должен в срочном порядке понести ответственность за это», — сказал Акаев.

В правительстве заявили, что не могут комментировать дело, так как «это может расцениваться как давление на ход следствия».

«В случае необходимости премьер-министр и представители правительства в рамках расследования готовы дать разъяснения в интересах объективного и всестороннего расследования обстоятельств дела», — говорится в пресс-релизе.

Наталья Черногубова

Скандал с продажей радиочастот

Военная прокуратура и ГКНБ задержали экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову 12 мая. По данным Генпрокуратуры, Черногубову подозревают в коррупции. Ее взяли под стражу до 12 июля.

По версии следствия, она была в сговоре с оператором связи и лицами из Госкомитета технологий и связи, а затем переоформила лицензию одного из операторов в связи с изменением стандартов связи.

Госагентство связи занимается выдачей разрешений на использование радиочастотного спектра, лицензий на деятельность в области электрической и почтовой связи, передачи данных, а также телерадиовещания. Лицензию на использование частоты выдают через аукцион.

Жанар Акаев

700 сомов за радиочастоту

Акаев считает, что к делу может быть причастен премьер Абылгазиев, по словам депутата при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за за 1 млрд 500 тысяч сомов, а при нынешнем премьере уже 200 МГц продают за 700 сомов.

«Без разрешения премьер-министра такое невозможно. Поэтому силовые органы с сегодняшнего дня должны приступить к расследованию, замешан ли в этом глава правительства», — сказал депутат 20 мая на заседании ЖК.

Нардеп привел данные, которые предоставило ему ГКНБ, заявив, что лицензию на предоставление радиочастоты продали за бесценок без объявления аукциона.

«Переоформление противоречит интересам государства и несёт вред бюджету страны в миллиарды.За счёт этих 200 МГц можно пополнить большую часть бюджета. Но несмотря на это, нарушая закон, не объявляя аукциона, без конкурса, они передают это казахстанской компании. До этого такую же лицензию выдали другим сотовым операторам за $900 млн. По подсчетам экспертов, бюджету нанесен ущерб в 5 млрд сомов», — заявил он.

Скандал с КТ «Мобайл»

Абылгазиев руководит правительством уже более двух лет. В годовщину его назначения появились слухи о том, что он ушел в отставку. Однако его пресс-секретарь Адилет Султаналиев опроверг эти слухи, заявив, что это фейк.

В мае 2019 года Абылгазиев мог потерять свой пост из-за скандала вокруг компании «КТ Мобайл», дочернего предприятия национального оператора связи «Кыргызтелеком»

В соцсетях опубликовали документ о том, что руководство компании якобы получали зарплату до 350 тысяч сомов в месяц.

Эрназар Рысалиев

Позже стало известно, что Эрназар Рысалиев — замдиректора компании «КТ Мобайл» — имеет родственные связи с Абылгазиевым.

После скандала Рысалиев ушел с должности и вернул зарплату за четыре месяца — почти 800 тысяч сомов.

Сам Абылгазиев заявлял, что изначально не знал, что его родственник Эрназар Рысалиев работает в госкомпании «КТ Мобайл». Также он добавил, что не назначал его на должность замдиректора компании и не устанавливал зарплаты в «КТ Мобайл».

Депутатская комиссия, которая проводила расследования по этому делу, приняла решение, что Абылгазиев должен понести «моральную ответственность за вмешательство в работу госорганов его родственника», но не разъяснила, что это значит.