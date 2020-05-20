С города Ош режим чрезвычайного положения был снят 11 мая — город жил в этом режиме 47 дней. За это время в несколько раз снизилось движение автомобилей, а в общественных местах почти не было видно горожан.

Теперь жизнь в городе постепенно начала возобновляться. Во дворах многоэтажных домов слышны голоса детей, а горожане начали гулять в парках.

Увеличился поток граждан, которые хотят въехать в город — местные власти разрешили возобновить работу некоторым предприятиям. Из-за этого при въезде в город появляются длинные автомобильные пробки.

Чтобы урегулировать движение, установили мобильные и санитарно-карантинные посты. При въезде в город проверяют документы каждого человека, а тех, кто хочет пройти в город без причины, разворачивают обратно.

Внутри города установили передвижные посты, которые призваны ограничивать передвижения на автомобилях и контролировать выполнение карантинных требований.

Среди возобновивших свою работу предприятий проводят рейды — десятки компаний, не соблюдавших санитарные правила были вновь закрыты.

Жители города обязаны заполнять маршрутные листы перед тем, как выходить на улицу. Сохранение этого требования в УВД Оша обосновали тем, что возникает необходимость выявлять тех, кто без особой необходимости выходит на улицу.

Также жители должны надевать маски и перчатки. Милиция напоминает, что за несоблюдение этого правила может быть наложен штраф.

Мэрия разработала антикризисный план в связи с карантином. За март и апрель в казну города Ош не поступило более 100 млн сомов — теперь городской кенеш пересмотрит бюджет города.

Фото: Хамидулло Узаков