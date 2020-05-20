Председатель Китая Си Цзиньпин пообещал в течение двух лет выдать два миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса. Особенно развивающимся.

«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 миллиарда долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах», — сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР заявил об этом во время открытия 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходила в онлайн режиме 18 мая.

Также в Китае при сотрудничестве с ООН будет организован глобальный склад и центр для противоэпидемических средств, которые будут вывозиться через зеленый таможенный коридор.

Си Цзиньпин добавил, что как только будет готова вакцина от вируса, впервые распространившегося именно в Китае, она будет распространена в качестве «глобального общественного блага».

Всемирная ассамблея здравоохранения, являющаяся высшим органом ВОЗ в связи с коронавирусом в этом году была проведена онлайн 18-19 мая.