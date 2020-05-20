Замглавы минздрава Нурболот Усенбаев сообщил, что еще у трех сотрудников колонии в №27 в селе Молдовановка нашли коронавирус. Ранее в колонии в Молдовановке выявили 4 зараженных.

Теперь идет проверка всех, кто контактировал с сотрудниками.

«Да, это правда. На сегодня были установлены 4 человека. При проверке контактировавших с ними, было определено еще трое. Их взяли под контроль, и проводят им соответствующее лечение. Сейчас проверяют всех, кто соприкасался с ними», — сказал на брифинге Усенбаев.

О том, что среди сотрудников колонии №27 могут быть зараженные, еще до Минздрава сообщали в СМИ — они писали, что сотрудник колонии сам пришел в больницу.

По всей республике на 20 мая зафиксировано 1270 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии с выздоровлением выписали 910 пациентов, 14 человек с коронавирусом умело.