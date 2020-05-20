Кыргызские мигранты считают, что на чартерном рейсе, на котором в Кыргызстан 17 мая вернулись почти 400 человек, не было пожилых людей — хотя посольство настаивало на обратном.

18 мая кыргызстанцы собрались у посольства Кыргызстана в Москве — они были недовольны тем, что пассажиры чартера «попали в список неправильно».

«Посмотрели видео с борта, там никаких пожилых людей нет. Одни молодые сидят. Видели только троих женщин. Вот так и обманули. Когда я хотел пойти в посольство мне сказали “не стоит, мы вас добавим”, так и обманули. Вот так и не полетел», — сказал один из собравшихся у посольства.

Кыргызстанец Алтын Зулпиев пытается добиться добавления своей беременной жены в список.

«Сегодня двери посольства не открыты, как обычно. Около 400 людей стоят у двери. Почему увезли не по списку? Они даже на список не смотрят», — говорит он.

Посол Аликбек Жекшенкулов встретился с людьми, которые не попали на самолет и сообщил, что следующим рейсом вылетят беременные и те, у которых есть грудной ребенок. Кроме этого он добавил, что они пытаются организовать еженедельные рейсы.

Некоторых мигрантов возмутило то, что 400 местный самолет вылетел не заполненным. Вместо 400 человек вернулись только 379 — сообщалось, что «Аэрофлот» принял решение отправить чартер незаполненным из-за скандала, устроенного мигрантами.

Член общественной комиссии Азамат Адылгазиев, который составлял список улетающих, подтвердил информацию о скандале.

«Были небольшие сложности и споры. Посадка на рейс, начавшаяся в час ночи, продолжалась почти до 9 утра, но отправить всех 400 человек мы не смогли. Почти 30 мест остались незаполненными. А все потому, что те, кто не был включен в списки, вклинились в очередь, и, дойдя до кассы, начали разбираться, «почему меня нет в списках», в итоге затянули время. Некоторые прошли, оставив и не пропустив женщин с детьми. Были мужчины, которые пробились, тряся медицинскими справками из больниц», — объяснил он.

По информации от посольства, на чартере прилетели 78 беременных, 116 больных, 27 сопровождающих, 38 пожелых, 8 людей с инвалидностью, 77 родителей с детьми и 35 кыргызстанцев, проживающих в хостелах.

Посол Кыргызстана в России Аликбек Жекшенкулов рассказал, что список вылетающих кыргызстанцев составляет комиссия, которая состоит из членов специального штаба и кыргызской диаспоры.