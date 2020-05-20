Пресс-служба Ошского ГУВД сообщила о досудебном производстве против пенсионера — его подозревают в «развратных действиях» по отношению в четырехлетней девочке. Ребенок рассказал родителям, что мужчина просил трогать его половые органы. Пенсионер все отрицает.

«Оплата аренды дома» в обмен на отказ от претензий

Инцидент произошел 17 мая в автомойке, где работали родители девочки. Родители отлучились, а дети играли на территории автомойки.

Отец девочки вернулся и увидел пожилого мужчину, заправлявшего штаны. Дочь он нашел в углу комнаты испуганной.

«Когда пришел домой, дочка понурившись сидела в углу с опущенными штанами. Пенсионер запрявлял штаны, был сильно вспотевшим», — говорит отец девочки.

Матери девочка рассказала, что пенсионер просил трогать его половые органы и трогал ее.

«Когда зашел в дом, она сидела так, как сидят дети, которые напуганы потому что что-то украли. Дочка боялась и сначала не говорила. Потом когда я сказала что дам телефон, она заплакала. Она сказала: “Мама, он сам раздел мои штаны и пощупал, потрогал мою пипиську, а потом заставил подержать его пипиську”», — рассказала мать девочки.

По ее словам, мужчина предложил семье «помочь оплатить аренду» дома, если они откажутся от претензий.

«Если бы муж пришел позднее на 2-3 минуты, то это дело обернулось бы совсем плохо. Сейчас у нас нет справедливости. Вчера два раза приходил ко мне. Как увижу так сразу начинаю вспоминать [тот случай], не по себе становится», — говорит она.

«Немыслимая вещь»

Пенсионер в интервью журналистам отрицает обвинения. По его словам, он знает эту семью уже несколько лет. В день происшествия девочка попросила телефон и он дал ей, а когда обратно забирал она заплакала. В тот момент пришел отец девочки.

«Я открыто скажу, что “этого места” уже нет на самом деле для того, чтобы насиловать. Ты сам знаешь, как это в 65 лет. Это вообще немыслимая вещь. Даже во сне такое не может приснится. Кроме этого я много работал с холодной водой, “это место” не работает», — сказал он.

Пресс секретарь Ошского ГУВД Замир Сыдыков в интервью «Клоопу» сообщил, что данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Развратные действия».

«Назначены судебно-медицинские, судебно-биологические и судебно-психологические экспертизы. По его результатам будет определена мера пресечения для подозреваемого. При визуальном осмотре на теле девочки не было обнаружено каких либо доказательств», — сказал Сыдыков. Непонятно, какие «доказательства» милиция хотела обнаружить в случае, когда ребенка заставляли трогать половые органы.

Следователь сообщил журналистам, что после того, как выйдут результаты экспертизы, милиция примет меры «в рамках закона».

По словам родителей, девочка нуждается в помощи психолога. Министр соцразвития Улугбек Кочкоров в интервью журналисту «Клоопа» сообщил, что пострадавшая семья будет обеспечена психологом.

Соавторка: Зарина Маматжанова