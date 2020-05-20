Марат Мураталиев в эфире Талас ТВ заявил, что организует обсервацию в изоляторе временного содержания милиции, если продолжатся недовольства среди населения.

«Вчера мы сходили в лицей “Манас” [обсервация], там дааватчы [проповедники], которые ездили в Ноокат, жаловались, что у них нет полотенец. Мы не будем на это смотреть. Просто приведем и поместим туда. А тех, кто будет сопротивляться, откроем комнату в ИВС милиции для обсервации, и переместим их туда», — сказал полномочный представитель правительства в Таласской области.

Мураталиев призвал тех, кто публикует видео в Whatsapp, «остановить провокацию», иначе их привлекут к ответственности.

«Сегодня вышло решение Республиканского штаба, будете платить большие штрафы. Если на днях выйдет распоряжение, будете задержаны. Наша единственная просьба — сидите спокойно дома, рядом с детьми, занимайтесь огородом, выходите на поле, не контактируйте друг с другом», — заявил он.

19 мая издание Kaktus.Media опубликовало видео, где неизвестные выражали недовольство условиями изоляции.

«Вот, смотрите, клопы, моль. Вот в таком месте нас разместили на обсервацию. Нет условий: ни туалета, ни ванной. Холодно. Нет отопления. Замерзнуть можно, туберкулезом заболеть», — рассказывает автор видео.

Власти Таласской области 19 мая поместили в обсервацию кыргызстанцев, вернувшихся 7 мая из российского города Соль-Илецк. До этого они находились в обсервации на бывшей авиабазе «Ганси» недалеко от Бишкека.

По информации штаба, 18 мая в Таласскую область прибыл 51 человек. Местные врачи сразу же взяли у них дополнительные ПЦР-анализы и вновь поместили в обсервацию

Таласская область — единственная область в Кыргызстане, где пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Недовольства в обсервации в Бишкеке

Минздрав 19 мая сообщил, что 465 кыргызстанцев, которые находились в обсервации на бывшей американской авиабазе «Ганси», отпустили на домашний карантин.

Всё это случилось на фоне недовольства, которые кыргызстанцы выразили 18 мая из-за условий содержания в обсервации.

Сообщалось, что участники бунта напали на карету скорой помощи, закидали её камнями и избили водителя.

Минздрав принял решение отпустить их в домашний карантин, при этом заверив, что вторичные результаты ПЦР-анализов у кыргызстанцев были отрицательными.

Более 500 кыргызстанцев поместили в обсервацию «Ганси» 7 мая, после того, как их вернули из города «Соль-Илецк» Оренбургской области России.

Власти сообщают, что там застряли ещё примерно столько же кыргызстанцев и обещают вскоре вернуть их на родину.

Кыргызстанцы стали прибывать в Соль-Илецк со всей России, потому что город граничит с Казахстаном и появилась информация, что казахские власти откроют транспортный коридор для проезда в Кыргызстан.

По информации минздрава, у 104 человек из всех прибывших анализы на коронавирус дали положительный результат. Из них 47 пролечены и выписаны из стационаров, а другие остаются на лечении в больницах.

На 20 мая в Кыргызстане зафиксировано 1 270 случая заражения коронавирусом. За все время умерли 14 человек с COVID-19.