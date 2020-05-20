Пресс-секретарь правительства Адилет Султаналиев рассказал «Клоопу», что оно готово выделить дополнительные сумму для компенсаций медикам, заразившихся коронавирусной инфекцией.

«Все деньги для оплаты врачам будут выдаваться в полном объеме. Все потребности по выплатам врачам правительство покроет. Изначально оно так и заявило. Финансирование идет», — заявил Султаналиев.

Ранее на выплату компенсаций медработникам, заразившимся коронавирусной инфекцией, было выделено 50 миллионов сомов. В случае заражения на работе медику должны выплатить 200 тысяч сомов, если же медик с COVID-19 умрет, то его семья должна получить миллион сомов.

13 мая компенсацию в миллион сомов получила семья погибшего врача Жузупкан Кокумбаевой, у которой был диагностирован COVID-19.

При пересчете 50 млн сомов, на компенсации уже зараженным медикам и погибшей Кокумбаевой, то этих денег уже не хватит на всех заразившихся медиков.

На 20 мая зафиксировано 266 случаев заражения медицинских работников коронавирусом. Это на 21 человека больше, чем количество людей, на которых хватит выделенных денег.

Решать, кому выплатить компенсации, а кому нет, будет комиссия Минздрава. У властей есть предположение, что некоторые медики заразились не на работе, или же не следовали инструкциям. Однако сами медики постоянно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты.

На 20 мая в стране зарегистрировано 1270 случаев заражения коронавирусом, из них 213 случаев — в Нарынской области. По сравнению с другими областями это самое высокое число заражённых относительно количества населения, проживающего на территории.

По всей республике за всё время уже выздоровели 910 человек. Погибли 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус.