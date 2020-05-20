Замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев заявил в парламенте, что идет сбор материалов для юридической оценки высказываний лидеров движения «Чон Казат».

Эрнис Осмонбаев, пресс-секретарь МВД в интервью «Клоопу» не стал уточнять, какое именно ведомство или служба собирает данные о движении «Чон Казат» и добавил, что «скоро будет выпущено официальное заявление» по этому вопросу.

Депутатка Ирина Карамушкина на слушании по законопроекту «Об электронном управлении» поинтересовалась, подходят ли призывы лидеров «Чон Казата» к «ограблению награбленного у госкарманников и контрабандистов» под статью обсуждаемого закона.

Изменения в закон «Об электронном управлении» касаются распространения информации, направленной на пропаганду войны и разжигание национальной и межрегиональной вражды.

Орозалиев ответил, что сейчас собираются материалы по их высказываниям для экспертизы на наличие состава преступления.

Парламентарии не в первый раз высказывают свое опасение по поводу популярности движения, призывающего проверить имущество 30 чиновников на законность.



На заседании парламента 13 мая вопрос о деятельности движения подняли депутаты Руслан Казакбаев и Тазабек Икрамов.

«Даже заявление политиков не читают столько людей. Сейчас они ходят по селам и призывают поддержать их. По их заявлению начали проверку имущества депутата парламента Кубанычбека Жумалиева», — сказал Казакбаев.

МВД уже проверяет одного из лидеров движения Сыймыка Жапыкеева — заявление на мужчину подал депутат Жумалиев, который на коране поклялся, что не коррупционер.