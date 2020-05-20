Представители неправительственных организаций обратились к депутатам с просьбой передвинуть дату слушаний поправок в закон «О НКО», назначенных на 22 мая.

Гражданские активисты и правозащитники аргументируют перенос слушаний тем, что из-за режима ЧС к обсуждению не смогут присоединиться все заинтересованные стороны — например, региональные организации.

«Провести полноценные слушания с участием широкого круга экспертов, представителей НПО-сектора, чтобы выслушать их замечания в режиме он-лайн также не представляется возможным в силу временных и технических ограничений и возможностей участников», — пишут представители НКО.

Также они обвиняют парламент в нарушении регламента при назначении слушаний — «профильный комитет должен объявлять их только с подачи автора документа».

Под обращением подписалось 70 организаций неправительственного характера.

Эркина Убышева, лидерка организации «Гражданское участие», рассказала «Клоопу», что не смогла зарегистрироваться на обсуждение поправок в парламенте по телефону, предназначенному для этого.

Ранее депутаты предложили обсудить поправки в законопроект в онлайн режиме для соблюдения карантина. Но гражданские активисты раскритиковали это предложение за несвоевременность самих слушаний.

Комитет по социальным вопросам во главе с Бактыбеком Райымкуловым представили на рассмотрение законопроект, по которому НКО были обязаны дополнительно отчитываться об источниках финансирования.

Несмотря на критику представителей гражданского сообщества и их требования об отзыве законопроекта, его приняли в первом чтении 4 марта и продолжили процесс слушаний.