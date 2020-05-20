Автор: Санни Риперт / Flickr, лицензия Creative Commons

Поклонники «Клоопа» часто спрашивают, есть ли у нас официальный мерч? Футболки, например, или наклейки или ещё что-то в этом роде.

В разное время мы выпускали это, но очень малым количеством экземпляров и нерегулярно.

Настало время делать это чаще и качественнее!

Мы хотим начать выпускать «клооповские» футболки. Но не просто футболки с логотипом, это было бы скучно.

Мы хотим выпускать такой мерч, который был бы оригинальным, интересным, необычным, может быть смешным. Там могут быть мемы на самые острые политические темы или отображение наших самых крутых расследований.

Эти футболки будут доступны на нашей краудфандинговой странице на «Патреоне» — люди будут получать их за пожертвования «Клоопу».

У нас нет своих дизайнеров, которые могли бы этим заняться, поэтому мы объявляем открытый конкурс.

Присылайте нам свои идеи! Лучшие из них мы отберём в шортлист, а потом устроим голосование среди тех, кто жертвует нам деньги на «Патреоне». Самые популярные варианты мы пустим в производство, а вы получите процент с пожертвований, которые будут давать за футболки с вашим дизайном.

Как всё присылать?

Вам нужно нарисовать принт для футболки и прислать нам его в виде изображения размером 30 на 40 сантиметров и разрешением в 150 DPI. Формат изображения: JPG или PNG, цветовой профиль: sRGB.

Прикрепите изображение (или изображения, если у вас несколько идей) к письму, напишите в теме письма «Мерч Клоопа» и отправьте его по адресу bektour@kloop.kg

Крайний срок подачи идей: 28 мая 2020 года, 23:59.