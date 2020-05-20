На карантине оказались 120 пациентов и сотрудники детского отделения Наццентра онкологии. У них взяли анализы и ждут результаты.

«3 мая была выписана пациентка с бабушкой, через 10 дней у нее обнаружили COVID-19, в связи с чем у всех наших сотрудников пациентов и родителей взяли анализы, пока результатов не будет, мы объявили карантин», — сообщили «Клоопу» в приемной Наццентра онкологии.

Республиканский штаб 9 мая уже сообщал о заражении COVID-19 одного из медиков Наццентра онкологии и гематологии в Бишкеке

По информации штаба, пациенты с зараженным медработником не контактировали.

«Контактных из числа населения нет, так как этот врач находился в отпуске без содержания и не принимал пациентов», — сообщили тогда в штабе.

На 20 мая в Кыргызстане 1270 случаев заражения COVID-19. За время пандемии вируса с выздоровлением по всей стране выписали 910 пациентов. 14 человек с коронавирусом умерли.