Минздрав сообщил, что на 20 мая 2020 года по республике зарегистрировано 27 новых случаев СOVID-19:

Бишкек — 4;

Чуйская область — 1;

Ошская область — 2;

Нарынская область — 19;

Иссык-Кульская область — 1.

За сутки зафиксировали 9 случаев заражения медработников COVID-19, все они в Нарынской области. Из стационаров республики выписалось 6 медработников.

Всего 266 случаев заражения медицинских работников COVID-19. Из стационаров выписались с выздоровлением 221 медработник.

Всего по республике 1270 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки из стационара выписано 12 пациентов:

Бишкек – 6;

Нарынская область — 4;

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 910 пациентов. Умерли 14 человек с COVID-19.