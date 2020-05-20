Минздрав сообщил, что на 20 мая 2020 года по республике зарегистрировано 27 новых случаев СOVID-19:
- Бишкек — 4;
- Чуйская область — 1;
- Ошская область — 2;
- Нарынская область — 19;
- Иссык-Кульская область — 1.
За сутки зафиксировали 9 случаев заражения медработников COVID-19, все они в Нарынской области. Из стационаров республики выписалось 6 медработников.
Всего 266 случаев заражения медицинских работников COVID-19. Из стационаров выписались с выздоровлением 221 медработник.
Всего по республике 1270 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки из стационара выписано 12 пациентов:
- Бишкек – 6;
- Нарынская область — 4;
Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 910 пациентов. Умерли 14 человек с COVID-19.