Минздрав сообщил о 9 новых случаях заражения медиков COVID-19. Все они зафиксированы в Нарынской области.

За сутки из стационаров выписались 6 медработников. Общее количество выздоровевших медработников составило 221.

За время эпидемии в Кыргызстане количество случаев заражения медработников COVID-19 достигло 266.

Заражения медиков фиксируются с 3 апреля и минздрав объявляет о новых случаях практически каждый день. При чём за последние дни наибольшее количество заражённых фиксируется именно в Нарынской области.

На заседании Республиканского штаба 15 мая вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявлял, что в областной столице достаточно сложная эпидемиологическая обстановка.

Там функционирует только одна больница — это родильный дом, в котором находятся как роженницы, так и заражённые коронавирусной инфекцией.

Минздрав сообщал об 11 медработниках, которые заразились в этой больнице.

«В Нарыне больше нет больниц и родильных отделений. Поэтому у нас нет возможности полностью закрыть этот корпус», — говорил замглавы минздрава Мадамин Каратаев.

На выплату компенсаций для медиков выделено 50 миллионов сомов. Им должны выплачивать по 200 тысяч в случае заражения на работе и миллион в случае смерти медработника.

Комиссия Минздрава должна решить, кому выплатить компенсации, а кому нет. У властей есть предположение, что некоторые медики заразились не на работе, или же не следовали инструкциям. Однако сами медики постоянно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты.

13 мая компенсацию в миллион сомов получила семья погибшего врача Жузупкан Кокумбаевой, у которой был диагностирован COVID-19. Кокумбаева работала в ЦСМ №3 в Бишкеке.

На 20 мая в стране зарегистрировано 1270 случаев заражения коронавирусом, из них 213 случаев — в Нарынской области. По сравнению с другими областями это самое высокое число заражённых относительно количества населения, проживающего на территории.

По всей республике за всё время уже выздоровели 910 человек. Погибли 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус.