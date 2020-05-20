Замглавы минздрава Нурболот Усенбаев на брифинге рассказал, что после запуска общественного транспорта, перевозки будут только по сидячим местам.

По словам Усенбаева, за соблюдением санитарных требований будет отвечать руководство транспортной компании, которое должно обеспечить безопасность пассажиров.

Усенбаев добавил, что одним из важных правил в общественном транспорте будет соблюдение дистанции в 1,5 метров.

«Правила будут такие:перевозить будут по сидячим местам, не допуская уплотненности в салоне, будут соблюдать и дезинфекцию, после каждого выезда все части салона должны обработать, дистанция не меньше 1,5 метров. Чем дальше мы будем друг от друга, тем меньше возможности будет заразится», — сказал Усенбаев.

За нарушение правил работу транспорта могут прекратить.

«Для работы общественного транспорта были разработаны временные санитарно-эпидемиологические правила. Функционирование автобусов, троллейбусов и микроавтобусов при нарушении этих требований придется приостановить. Будут проводиться рейды по контролю за исполнением требований. Мы проинформировали руководителей транспортных компаний, чтобы организовали и обеспечили все соответствующие санитарно-эпидемиологические условия», — сказал замминистра.

Общественный транспорт в Бишкеке начнет свою работу с 25 мая, тогда же и откроются уже все сферы бизнеса в столице.

При этом вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 19 мая на брифинге заявил, что если ситуацию с коронавирусом не станет лучше, определенные сферы бизнеса снова приостановят.

На 20 мая в Кыргызстане зафиксировано 1270 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением выписано 910 пациентов. 14 человек с коронавирусом умерли.