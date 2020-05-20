В Ошской области 77 человек поместили в обсервацию — это люди, участвовавшие на похоронах в Кара-Кульджинском районе, а также контактировавшие с ними. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Ошской области.

По словам сотрудницы пресс-службы Нуркыз Кадырбековой, из России в село Кара-Кочкор 18 мая привезли тело кыргызстанца, который умер от сердечного приступа. Он был захоронен в ту же ночь. На следующий день в доме покойника собрались его близкие родственники. Позднее у двух людей, которые сопровождали «Груз 200», выявили коронавирус.

«Контактировавшие люди находятся под наблюдением врачей в Кара-Кульджинской районной больнице, в общежитии местного училища и в санатории. Все сдали экспресс-тесты. Близкие умершего сдали повторные анализы. Сейчас ждём результаты», — сказала она.

Кадырбекова отметила, что не все 77 человек участвовали на похоронах. Часть из них — это контактные лица.

Пресс-секретарь УВД по Ошской области Жениш Аширбаев сообщил, что со стороны близких умершего не было нарушений.

«Мы говорили, что во время режима ЧП никому нельзя приходить [на похороны]. Поскольку сейчас у нас режим чрезвычайной ситуации можно приходить только близким родственникам. Мы не можем остановить близких родственников. Но другим принимать участие на похоронах запрещено. В дом этого покойного пришли около двадцати людей — в целом, это нормально. Потому что много близких родственников. Если бы они знали, что болеют и умышленно заразили других, то в этом случае мы бы привлекли их к ответственности. Сейчас результаты повторных анализов еще не готовы», — объяснил Аширбаев.

Аширбаев добавил, что контроль над помещенными в обсервацию осуществляется сотрудниками специального штаба. Однако если со стороны граждан будет неповиновение, то за контроль над ними возьмется милиция.