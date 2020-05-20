Почти 150 жителей села Джети-Огуз в Иссык-Кульской области вышли на митинг 18 мая. Они критиковали работу акима района и выступили против открытия обсервации в сельском родильном доме.

Пресс-секретарь полпреда в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев сообщил в интервью «Клоопу», что решение о создании дополнительных мест для обсервации принималось в акимиате по предложению руководителя районного отдела ЦСМ.

«Это нас поразило. Роддом не был определён районной комиссией, как место для обсервации. Областной штаб сразу же отменил решение акима района и направил представление в минздрав для дисциплинарного взыскания с руководителя районного отдела ЦСМ», — сказал он.

Кожоев добавил, что по этой ситуации штаб принял решение признать работу акима неудовлетворительной.

«Данный объект [роддом] даже не соответствовал требованиям обсервации, которые установлены минздравом: не более двух человек в одном помещении, отдельный душ и туалет для двоих. А там у них туалет на улице. Со стороны руководителя районного отдела ЦСМ это [создание мест для обсервации в роддоме] было очень не хорошим предложением акиму», — заявил Кожоев.

По его словам, в обсервацию в родильный дом, где на тот момент находилась одна роженица, райадминистрация планировала поместить местных врачей.

«Есть мобильные бригады медиков, которые выезжают на вызовы и работают с теми, у кого есть подозрения на инфекцию. Они, по алгоритму минздрава, должны 14 дней находиться в обсервации», — отметил он.

Кожоев добавил, что областной штаб ещё заранее определил около двух тысяч коек по области. В самом Джети-Огузском районе развернули 8 мест для обсервации, куда входят пансионаты, санатории и ряд гостиниц.

Он считает, что этих мест более чем достаточно, с учётом того, что по всей области в обсервации находится 141 человек.

За всё время эпидемии в стране в Иссык-Кульской области было выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самое наименьшее количество заражений по сравнению с другими областями страны, если не брать в расчёт Таласскую область где не зарегистрировано ни одного случая заражения.

В Бишкеке уже 334 случая а по всему Кыргызстану — 1270. Выздоровели за всё время 910 пациентов. Умерли 14 человек с подтвержденным COVID-19.