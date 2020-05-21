У замдиректора ОЦСМ Первомайского района города Бишкек Диляры Искаковой обнаружили коронавирус — сейчас она уже здорова и рассказала о пережитом.

«Было снижение аппетита, не могла ни пить, ни есть. Была такая слабость, что не могла поднять голову. Не могла себе найти места, потому что было трудно дышать. Боли в груди — все это продлилось несколько дней. Это было очень тяжело», — говорит врач.

По словам Искаковой, COVID-19 — серьезная и даже коварная болезнь.

«Говорят, что только у престарелых может быть тяжелое течение. Но есть и молодые, которые переносят [болезнь] очень тяжело», — говорит она.

Искакова сама работала с зараженными пациентами — опасаясь заразить близких, она перестала контактировать с близкими.

«Боясь заразить родных я старалась изолироваться от них. Я жила отдельно. Старалась есть отдельно. Хотела защитить родных. Слава богу, что мои родные здоровы», — рассказывает она.

Врач просит кыргызстанцев придерживаться санитарных правил, «пока не поздно».

«Если вы заразите или заразите своих близких, потом будет поздно. В принципе, это элементарно — носить маски, менять каждые два часа, мыть руки, держать дистанцию и стараться не контактировать с чихающими и кашляющими», — говорит она.