«У вас не все данные по этим делам. Пришлите вашего человека. Директор “Семь Мобайл” и КТ “Мобайл” — это один и тот же человек — Нурбек Мамбетакунов [Первый заместитель управляющего делами президента и правительства]. Из-за этого человека государству не поступило 1,5 млрд сомов. Вот коррупция, вот факт, вот акт! Факт есть, дела нет», — заявил парламентарий.

Нурбек Мамбетакунов и Акылбек Жамангулов

Генпрокурор Откурбек Джамшитов заявил, что все уголовные дела по продаже частот снова открыты и расследуются.

«Легко заявлять про ущерб государству в миллионах. Для подтверждения таких фактов и ведется следствие. Если ваши данные подтвердятся, мы привлечем всех к ответственности», — сказал генпрокурор.

Продажа радиочастот

Военная прокуратура вынесла дела по переоформлению частот на повторное рассмотрение в связи с недавно начавшимся расследованием коррупции в Госагентстве связи.

21 мая по этому делу был задержан замдиректора вещательной компании Ала ТВ, пишет агентство 24.kg.

Наталья Черногубова

Всего по делу о коррупционном сговоре было задержано пять человек, включая экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову, которую 12 мая водворили в СИЗО ГКНБ.

По версии следствия, она была в сговоре с оператором связи и лицами из Госкомитета технологий и связи, а затем переоформила лицензию одного из операторов в связи с изменением стандартов связи.

Госагентство связи занимается выдачей разрешений на использование радиочастотного спектра, лицензий на деятельность в области электрической и почтовой связи, передачи данных, а также телерадиовещания. Лицензию на использование частоты выдают через аукцион.

Премьер-министр и КТ «Мобайл»

Мухаммедкалый Абылгазиев

Депутат Жанар Акаев на заседании парламента 20 мая потребовал у премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева доказать свою непричастность к этому делу. Он считает, что при Абылгазиеве частоты продавали «за бесценок».

«Мы живем в стране, где превыше всего закон. Меня удивило, что депутат оперирует неподтвержденными фактами. Это на его совести», — сказал в ответ премьер. Он сообщил, что еще в прошлом году дал поручение проверить состояние радиочастот.

Правительство отказалось комментировать ход следствия и высказало свою готовность дать все надлежащие разъяснения правоохранительным органам.

По словам военного прокурора Нуркамала Набиева, сейчас по делу о продаже частот допрашиваются высокопоставленные служащие правительства.

В 2019 году Абылгазиев был замешан в скандале с госкомпанией КТ «Мобайл». Он чуть не лишился должности из-за родственной связи с замгендиректора компании Эрназаром Рысалиевым.