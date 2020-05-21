Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) приняло решение не проводить в этом году праздничную молитву айт-намаз на старой площади Бишкека и в мечетях страны.

Праздничная молитва по случаю окончания священного месяца Рамазан проводится ежегодно во всех мечетях страны и на старой площади в Бишкеке, где традиционно собирается несколько тысяч человек.

В ДУМК рассказали «Клоопу», что такое решение принято из-за риска распространения коронавируса при массовом скоплении людей.

«Учитывая тот факт, что угроза распространения коронавируса на территории Кыргызстана еще не преодолена, для здоровья и безопасности наших людей, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, молитвы 24 мая 2020 года будут отменены», — сообщили в ДУМК

Муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев выступит 24 мая по случаю праздника на телеканале КТРК.

В ДУМК призвали верующих отнестись к подобным мерам с пониманием и встретить праздник дома в кругу семьи.

На 21 мая в республике зафиксировано 1313 случаев заражения коронавирусом. Из стационаров выписали после выздоровления 929 пациентов. За все время в стране умерли 14 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

Заглавное фото: Дмитрий Мотинов.