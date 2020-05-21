Депутат Исках Масалиев заявил на заседании парламента 21 мая, что хочет сдать мандат.

«Причина проста — я тоже несу полную ответственность за те проблемы, которые образовались в государстве, поскольку работаю в высшем государственном органе — парламенте. Значит, я не убедил правительство или вас в решении каких-то проблем», — сказал политик.

Он заявил о сдаче мандата в свой день рождения и хочет прекратить работу депутата с 25 мая.

Депутат принес извинение своим избирателям, четырежды избравшим его в парламент.

«Хочу принести извинения своим избирателям, ожидания которых я, возможно, не оправдал», — сказал он. По словам Масалиева, он готов «оказывать помощь государству на любой должности», но не как депутат.

Он напомнил, что предлагал два года назад СДПК уйти в оппозицию, а они развалили коалицию. Поругал правительство за отсутствие антикризисной программы и усмехнулся над спикером парламента Дастаном Джумабековым, сказав, что тот «держит обиду» за то, что Масалиев назвал его адвокатом правительства.

Спикер на прощание пожелал депутату здоровья и сказал, что в месяц Орозо все должны друг-друга простить.

Главный коммунист и лишение неприкосновенности

Долгие годы Исках Масалиев был главным коммунистом парламента — он и сам входил в партию коммунистов и был сыном советского партийного деятеля Абсамата Масалиева.

В парламент он проходил четырежды, также был замминистра финансов в 2005 году. Еще до депутатства работал в таможне, а в 2012 году возглавил налоговую службу, где проработал два года.

Свой последний депутатский срок Масалиев отработал, пройдя в парламент от партии «Өнүгүү — Прогресс».

Одной из последних резонансных инициатив Масалиева было предложение снять неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако, когда депутаты голосовали по этой инициативе и лишили бывшего главу государства неприкосновенности, сам Масалиев проголосовал против. Против лишения проголосовали только три депутата.

Вскоре Атамбаева лишили и неприкосновенности, и статуса экс-президента. Теперь единственный экс-президент — Роза Отунбаева, остальные бывшие.

Против Атамбаева возбудили уголовные дела — он с августа 2019 находится в СИЗО, предъявленные ему обвинения очень серьезные — в том числе обвинение в убийстве. Политика могут осудить н большой срок или даже дать пожизненное заключение.