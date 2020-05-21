Генпрокурор Откурбек Джамшитов и депутатка Ирина Карамушкина поспорили на заседании парламента 21 мая. Сторонница бывшего президента Алмазбека Атамбаева обвинила чиновника в отрабатывании «политзаказа» и потребовала его отставки.

Генпрокурор отрицает, что в деле против Атамбаева есть политический заказ.

«Если бы он подчинялся законам и пришел, когда его звали, ничего бы этого не было. Из-за его неуважения к закону погиб сотрудник «Альфы»», — сказал генпрокурор.

В деле об убийстве спецназовца обвиняемым проходит бывший президент Атамбаев. Ранее генпрокуратура заявила, что сотрудник спецназа Усенбек Ниязбеков погиб от огнестрельного ранения из оружия Атамбаева.

Правда коллеги убитого сообщают другое — они или не видели момент убийства Ниязбекова, или видели, что это сделал некто из числа разъяренных мужчин, на момент штурма находившихся на территории резиденции Атамбаева.

Ирина Карамушкина утверждает, что ее и других сторонников Атамбаева обвиняют в преступлениях, которые они не совершали. Джамшитов настаивает на обратном — по его словам, вся вина уже доказана.

По делу о штурме резиденции Атамбаева, которую осаждали два дня в августе 2019 года, проходят 14 человек.

Это бывший президент Алмазбек Атамбаев, его сторонники — депутатки Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, охранник Атамбаева Канат Сагымбаев, зампред СДПК Кундуз Жолдубаева, Фархат Баабиев, Канат Осмоналиев, Рыспек Карыпбек уулу, Марат Шаменов, Капарбек уулу Нооруз, Асангельды Какебаев, а также экс-депутаты Мээрбек Мискенбаев и Равшан Жээнбеков.

Жээнбеков даже не является сторонником бывшего президента, но посещал его в резиденции, когда Атамбаева вызывали на допросы, но последний отказывался приходить. Именно отказы бывшего главы государства приходить на допросы — официальная причина штурма резиденции Атамбаева.