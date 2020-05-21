Вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров заявил, что мэрия планирует вернуть парковые земли, которые были взяты у муниципалитета в аренду.

«Наши управления планируют вернуть эти земли. По этим вопросам каждый день продолжается работа. И надеемся, что все парки города муниципалитет вернет в эксплуатацию до дня независимости 31 августа», – сказал Амантуров.

В октябре 2019 года «Клооп» опубликовал расследование о том, как власти Бишкека годами незаконно выдавали земельные участки в парке имени Ататюрка.

Ознакомившись с сотнями документов, журналисты выяснили, что четыре бишкекских мэра и еще трое чиновников из руководства районной администрации за 20 лет раздали больше трети земель парка в частные руки.

Большинство из тех, кто получил земли — обеспеченные люди, которые не нуждались в ней, в том числе, президент Сооронбай Жээнбеков, а так же родственницы нынешнего мэра Бишкека Азиза Суракматова и несколько депутатов. Всего с 2000 по 2008 год власти выдали 181 участок.

30 августа 2019 года мэрия Бишкека открыла новый парк в южной части города, площадь которого составляет 10 гектаров. Торжественная церемония открытия парка прошла с участием президента Сооронбая Жээнбекова. Парк «Ынтымак» входит в территорию парка Ататюрк.

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