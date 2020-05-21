Общественный совет минюста, состоящий из юристов и гражданских активистов, попросил инициаторов поправок в закон об НКО отозвать их. Слушания по поправкам назначены на 22 мая.

Поправки обязывают неправительственные организации раз в году дополнительно отчитываться в онлайн-режиме о всех финансовых средствах, включая имущество и заработную плату сотрудников.

Предполагается сделать Министерство юстиции ответственным за сбор, обработку и опубликование данной информации. Для обеспечения безопасности и защиты персональных данных граждан потребуется создать информационную систему, базу данных и нанять дополнительных специалистов.

«Однако в справке-обосновании [к поправкам] указано, что принятие данного законопроекта не потребует дополнительного финансирования из республиканского бюджета. Возникает вопрос, каким образом разработчики законопроекта пришли к такому выводу, если одновременно предлагается разработка информационной онлайн-системы?» — пишется в обращении общественного совета.

Общественный совет ссылается на заключение правительства, в котором также указано, что для реализации законопроекта потребуются дополнительные средства. Однако само правительство еще не определило источники финансирования, как этого требует Конституция.

Также по мнению членов общественного совета, «инициатива с законопроектом выглядит, как попытка установления дополнительного, более жесткого контроля за деятельностью НКО».

«Существует обоснованный риск использования инструментов отчетности в будущем в целях оказания давления на некоммерческий сектор в связи с его активной деятельностью», — говорится в обращении.

Представители ООН в Кыргызстане также обеспокоены предстоящими слушаниями законопроекта. 21 мая они отправили в парламент ноту с опасениями, что введение новых «обременительных и бюрократических требований к отчетности НКО может стать препятствием в их работе».

Правозащитники и гражданские активисты обратились 20 мая к депутатам с просьбой передвинуть дату слушаний до окончания режима ЧС, чтобы все заинтересованные стороны могли участвовать в обсуждении поправок.

Поправки в закон об НКО, прописывающие дополнительную отчетность, инициировал депутат парламента Бактыбек Райымкулов.

Несмотря на критику представителей гражданского сообщества и их требования об отзыве законопроекта, его приняли в первом чтении 4 марта и продолжили процесс слушаний.