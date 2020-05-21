Минздрав сообщил о 43 новых зараженных COVID-19, о которых стало известно за последние сутки.

В Бишкеке 23 человека — один из них недавно вернулся и Санкт-Петербурга. Восемь в Нарынской области, в Оше пять и в Ошской области четыре, в Баткенской области двое и один в Чуйской области.

Шесть новых зараженных — водители-дальнобойщики, 12 — прибывшие из России, в том числе сопровождавшие «груз 200». В Нарыне нашли коронавирус у шести сотрудников Госрегистра. Коронавирус нашли также у двух сотрудников МВД. Еще 14 случаев обнаружили у 14 человек в Наццентре онкологии, в детском отделении — у врачей, медсестер, родительниц и маленьких пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили у четырех медработников из Бишкека, трое из них — сотрудники Наццентра онкологии, их перевели на лечение в инфекционную больницу.

Всего в стране 1313 случаев заражения — это вместе с 14 умершими, 929 выздоровевшими, 370 человек все еще болеют и получают лечение, пять из них в реанимации.

На обсервации находятся 1902 человека — их количество постоянно будет пополняться из вернувшихся из других стран кыргызстанцев.



19 человек выписаны из больниц. Восемь в Бишкеке, пять в Оше, четыре в Джалал-Абадской области и двое в Баткенской области. Двое из выписанных — медработники.

Среди медработников выздоровели уже 223 человек — а случаев заражения было 270. Выделенных премьером на компенсации зараженным медработникам средств — 50 миллионов сомов — не хватит на выплаты всем этим людям. Однако правительство заявило о готовности выделить еще денег на выплаты, в случае если этого потребует Минздрав.