В начале мая стало известно, что мэрия города Ош выделит муниципальному предприятию «Ош-Тазалык» 7 миллионов сомов. Большая часть этих средств предназначалась для покупки горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Руководитель муниципального предприятия «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов до этого заявлял «Азаттыку», что предприятие терпит убытки из-за введенного в городе карантина.

Глава предприятия посетовал, что они вынуждены с марта брать ГСМ в долг у компании «Россия Нефть». Учредителями этой компании являются некий Алишер Козуев и Уулкан (Аманда) Тургунова — жена экс-зампреда таможенной службы Раимбека Матраимова.

Нурбек Исмаилов — бывший боец без правил

МП «Ош-Тазалык» начало покупать топливо у «Россия Нефть» с декабря 2018 года. Тогда предприятие закупило у компании ГСМ на сумму в 9,5 млн сомов. В тот период пост главы «Ош-Тазалык» перешел к Нурбеку Исмаилову. Он заменил на этом посту Таланта Капарова.

Нурбек Исмаилов. Фото взято из фейсбука.

Исмаилов — боец смешанных единоборств. По информации «Азаттыка», он представляет спортивный клуб «Адыгине Файтер». До назначения на должность главы «Ош-Тазалыка» в декабре 2018 года он был налоговым инспектором на центральном рынке Оша и замдиректора автопарка.

На президентских выборах 2017 года Исмаилов с другими спортсменами этого клуба был председателем на одном из избирательных участков. Несколько репортеров — среди них есть нынешний пресс-секретарь мэрии города Оша Азамат Абсаттаров — обвинили спортсменов Исмаилова в избиении журналистов, освещавших ход выборов. Но дело до суда не дошло.

Пресс-секретарь мэрии Оша публикует фотографии, на которых запечатлены Исмаилов и экс-глава спортивного комитета города Ош Кылыч Саркарбаев. Последний был вынужден сложить с себя полномочия после того, как спортсмен Тологон Рахманберди уулу заявил, что Саркарбаев стрелял в него, а после приходил к нему вместе с Мунарбеком Раимбековым и «угрожал убийством».

Мунарбек Раимбеков является главой Савайской сельской управы Кара-Суйского района и «посаженным сыном» («өкүл бала») Раимбека Матраимова. Саркарбаев также является одним из приближенных Матраимова.

Исмаилов, Кылыч Саркарбаев и Азамат Абсатаров. Фото взято с фейсбука Абсатарова.

Сейчас глава «Ош-Тазалыка» кандидат в Ошский горкенеш от партии «Биримдик». В избирательном списке партии он занимает 16-ю строчку.

«Монополия» компании «Россия Нефть»

После того, как Нурбек Исмаилов стал главой «Ош-Тазалыка» предприятие начало приобретать ГСМ только у ОсОО «Россия Нефть». Как уже упоминалось ранее, в состав учредителей входит Уулкан Тургунова — жена Раимбека Матраимова.

*Скорее всего, МП «Ош-Тазалык» закупает ГСМ на один квартал, то есть на 3 месяца.

В общей сложности, с момента назначения Нурбека Исмаилова руководителем «Ош-Тазалык», предприятие купило у ОсОО «Россия Нефть» топливо на сумму в 59,1 млн сомов.

При этом, последний подтвержденный тендер завершился в марте 2020 года и «Ош-Тазалык» должен был перечислить «Россия Нефть» 10 млн 93 тысячи сомов на покупку ГСМ. Исмаилов в своем интервью «Азаттыку» утверждает, что топливо было взято в долг.

В первых двух тендерах конкуренцию ОсОО «Россия Нефть» составили «Томас и Ко» и «Партнер Нефть», но безуспешно. Начиная с марта 2019 года договор напрямую заключается только с «Россия Нефть».

Другие учреждения, покупающие топливо у компании «Россия Нефть»

Согласно данным на сайте госзакупок, ОсОО «Россия Нефть» с апреля 2018 года также сотрудничает с Ошским городским муниципальным автотранспортным предприятием. Стороны заключают контракты в среднем на в 2,5 — 3 миллиона сомов.

Главой предприятия в 2019 году в июне был назначен Талант Капаров. Ранее он был депутатом Ошского горкенеша от партии «СДПК» и руководителем МП «Ош-Тазалык» — это вместо него назначили Нурбека Исмаилова. Кстати, Капаров тоже боец смешанных единоборств и даже является президентом филиала Федерации ММА и Панкратиона по Ошской области.

Талантбек Капаров. Фото взято с его личной страницы в фейсбуке.

С момента первого заключенного контракта до сегодняшнего дня «Россия Нефть» получила от предприятия 36,4 млн сомов сомов.

Также среди частых покупателей этой компании можно увидеть сельскую управу Савай Кара-Суйского района. Этот айыл окмоту был первым клиентом «Россия Нефть» на рынке госзакупок: в феврале 2018 года сельская управа купила у компании ГСМ на сумму 108 360 сомов для служебного авто.

До сегодняшнего дня Савайский айыл окмоту остался «верен» компании «Россия Нефть» и в общей сложности купил топлива для служебных автомобилей на сумму в 326 тысяч сомов. Причем тендеры проходят методом прямого заключения договора, то есть фактически конкурс для этих закупок не проводили.

Главой Савайской сельской управы уже несколько лет является Мунарбек Раимбеков (ранее он был Сайпидинов). Он признавался, что «с детства рос вместе» с Саркарбаевым. Брат Мунарбека — Нурбек Раимбеков — был задержан по подозрению в избиении спортсмена Тологона Рахманберди уулу.

В соцсетях есть совместная фотография Мунарбека Раимбекова с одним из сооснователей «Россия Нефть» Алишером Козуевым.

Мунарбек Раимбеков и Алишер Козуев. Фото взято из фейсбука Кылычбека Акаева.

Раимбеков, возможно, также дружит с братом Алишера — Семетеем Козуевым. Семетей, так же как и руководитель МП «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов, баллотируется в Ошский горкенеш. Он выдвинул свою кандидатуру от партии «Мекеним Кыргызстан».

Семетей Козуев. Фото взято с его страницы в фейсбуке.

Вторым соучредителем «Россия Нефть» является Уулкан (по-другому Аманда) Тургунова — жена Раимбека Матраимова. Это далеко не единственный ее бизнес. В ходе совместного расследования Kloop, «Азаттык» и OCCRP выяснилось, что Тургунова имеет строительный проект в Дубае вместе с кланом Абдукадыр — богатой уйгурской семьей, которая до этого момента оставалась в тени.

Хабибула Абдукадыр и его клан организовали в последние 10 лет могущественную империю грузоперевозок в Центральной Азии. Империя стала возможной благодаря коррупции на кыргызской таможне, в которую были вовлечены десятки чиновников и миллионы долларов США.

Кроме строительного проекта Тургунова владеет еще одним участком и квартирой в Дубае. На все эти приобретения в период с 2015 по 2017 годы Тургунова потратила как минимум 12 миллионов долларов. В конце января ГКНБ заявило, что начало проверку имущества Матраимовых в Дубае, однако до сегодняшнего дня результаты этой проверки не обнародованы.

Кроме того, журналисты Factcheck.kg смогли оценить ювелирные украшения и гардероб жены экс-таможенника. Итоговая сумма вышла намного больше, чем официально зарабатывал Матраимов.

Расследование о выводе 700 миллионов долларов

Раимбек Матраимов фигурант серии журналистских расследований о незаконном вывозе около 700 миллионов долларов из Кыргызстана. Айеркен Саймаити, человек который вывозил эти деньги за 5 лет с помощью «теневых курьеров» и банковских переводов, рассказал журналистам, что провернул эти операции не без помощи Раимбека Матраимова. Саймаити признался, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу Абдукадыра.

После того, как курьеры беспрепятственно «отмывали» деньги семьи Абдыкадыр через Кыргызстан, Саймаити и его жена Вуфули Бумайлияму перечисляли часть денег в фонд семьи Матраимовых «Исмаил Ата».

Перед выходом совместного журналистского расследования Kloop, «Азаттыка» и OCCRP, Саймаити был убит в Стамбуле. А перед этим убили одного из теневых курьеров Саймаити — Хусана Керимова. В последний день своей жизни Керимов пытался доставить посылку — 1,6 миллиона долларов наличными. Тело курьера было обнаружено в багажнике автомобиля возле аэропорта «Манас».

Хусан Керимов был не единственным курьером, который пропал во время работы. Менее чем за неделю до его исчезновения, было найдено тело Хуфура Абдурахемана, 37-летнего торговца на рынке «Мадина». Однако он занимался не только торговлей, а был еще «коллектором» — Абдурехман регулярно собирал сбережения других торговцев для перевозки за границу.

Расследование вызвало общественный резонанс и в ноябре прошлого года несколько тысяч граждан вышли на мирный митинг против коррупции. Основным требованием собравшихся был арест Раимбека Матраимова. Кроме ареста Раима Матраимова и других коррупционеров, участники акции требовали проведения реальных реформ.

После того, как семья Матраимовых предъявила Kloop, «Азаттык» и «24.kg» (который не занимался расследованием, а лишь перепечатал его) иск на сумму в 60 млн сомов, граждане вышли на вторую акцию протеста. Участники вышли к памятнику революции возле парламента с призывом прекратить давление на СМИ.

Позднее Матраимовы отозвали свой иск к «24.kg». Однако они все еще требуют взыскать с Kloop, «Азаттык», а также журналист Али Токтакунова по 12,5 млн, 22,5 млн и 10 млн сомов соответственно за нанесение ущерба «чести, достоинству и деловой репутации» Раимбека Матраимова.

