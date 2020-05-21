Об освобождении экс-прокурора Кылычбека Арпачиева на заседании парламента рассказала депутатка Айнуру Алтыбаева. Осужденного на 14 лет за получение взятки в $100 тысяч освободили спустя четыре года заключения.

Арпачиева выпустили под амнистию, хотя она не применима к осужденным за коррупцию. Для этого экс-прокурору, которого когда-то задержали при получении взятки, изменили статью.

«Арпачиеву изменили статью «Коррупция» на «Злоупотребление должностным положением», а затем выпустили под амнистию», — заявила Алытабева.

Генпрокурор Джамшитов подтвердил, что статью Арпачиева переквалифицировал суд. Хотя виновным в злоупотреблении его также признавали еще в 2016 году. Кроме этого, срок экс-чиновника сократили на четыре года в прошлом году.

Дело Арпачиева

Арпачиева задержали еще в марте 2015 года прямо в кабинете при получении взятки в размере $100 тысяч.

Дело на бывшего прокурора завели после обращения в ГКНБ предпринимателя. В своём заявлении предприниматель обвинил главного следователя в вымогательстве $200 тысяч за прекращение уголовного дела.

В 2016 году Первомайский районный суд признал виновным бывшего начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Кылычбека Арпачиева.

Его осудили на 14 лет за получение взятки в размере $100 тысяч.

Первомайский суд признал его виновным по статьям 304 и 313 уголовного кодекса — «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки». Судья приговорил Арпачиева к 14 годам заключения с конфискацией имущества.

В феврале 2019 года, по информации ГСИН, Бишкекский горсуд сократил срок Арпачиева на четыре года, после чего мужчину перевели в колонию-поселение в селе Беловодское. Учитывая год в СИЗО срок заключения Арпачиева должен был истечь только в 2023 году.