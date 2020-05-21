Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что депутат Жанар Акаев распространяет «ложную информацию» про дело о продаже радиочастот. Ранее Акаев заявил, что Абылгазиев может быть причастен к продаже радиочастот «за бесценок». По словам военного прокурора Нуркамала Набиева, сейчас по делу о продаже частот допрашиваются высокопоставленные служащие правительства.

Сейчас правоохранители расследуют несколько дел о продаже радиочастот. Из-за нового дела, по которому уже арестовали пять человек, в том числе экс-главу Госагентства связи, на доследование отправили дело о продаже частот два года назад.

Абылгазиев упоминается в свежем деле — и депутат Акаев требовал у главы кабмина доказательств непричастности к скандалу, а у правоохранительных органов — проверить, не замешан ли премьер.

Политизировать вопрос не стоит

Абылгазиев считает, что его честь и достоинство задеты, но политизировать тему продажи радиочастот не стоит.

«Вчера я увидел заявление Жанара Акаева. […] Депутат Жанар Акаев выступает с недостоверной информацией. Политизировать вопрос не стоит. Он сказал слова, порочащие мои честь и достоинство. Пусть это останется на его совести», — заявил Абылгазиев.

По его словам, он попросил соответствующие госорганы дать пояснения о том, как обстоят дела с радиочастотами.

«Мне известно, что делом занимается военная прокуратура. [..] Сейчас вмешиваться или оправдываться в том, что я не замешан — считаю неправильным […] По частотам хочу сказать, что моей вины нет. Кто виноват, пусть тот и отвечает. Дело параллельно ведёт и финансовая полиция», — сказал глава правительства.

Ранее о невмешательстве говорила и пресс-служба правительства. Сразу после выступления Жанара Акаева в парламенте правительство сообщило, что не будет комментировать дело, чтобы эти действия не расценили как давление на следствие.

Продажа частот

Акаев утверждал, что при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за за 1 млрд 500 тысяч сомов, а при нынешнем премьере уже 200 МГц продают за 700 сомов.

Ни депутат, ни ведомства, ни сам премьер не объясняют, как и почему цены так поменялись, подробности не сообщаются. Но в своем заявлении премьер упомянул об аренде частот — и последующей продаже.

«Раньше частоты продавали. Было, что и за 1000 сомов продавали. Но не в собственность, это была аренда. Получается, что продают те, кто брал частоты во временное пользование. А именно две компании. Это неправильно и надо ставить точку в этом вопросе, но в рамках закона. […] Позже по этим фактам было возбуждено уголовное дело и шли следственные действия. Компания “Ала-ТВ” получила частоты для вещания в 1998 году. Позже он продала их компании Beeline», — сказал он.

Абылгазиев также добавил, что частоты нужно возвращать государству, если компании ими не пользуются, а затем продавать их через аукцион. По его словам, по поручению президента проверяется вопрос об участии в незаконных сделках госслужащих.

Ранее СМИ сообщили о том, что замдиректора вещательной компании Ала ТВ, компании, упомянутой премьером, был задержан по делу о продаже частот.

Также в своей речи премьер упомянул компанию КТ «Мобайл», из-за которой в свое время чуть не лишился должности.

«Стоимость к примеру «КТ Мобайл» 2 млрд сомов. Там работают достойные люди. Неправильно обвинять нас в том, что за один год мы не смогли запустить компанию. Время покажет», — сказал он.

Скандал с КТ «Мобайл»

Абылгазиев руководит правительством уже более двух лет. В годовщину его назначения появились слухи о том, что он ушел в отставку. Однако его пресс-секретарь Адилет Султаналиев опроверг эти слухи, заявив, что это фейк.

В мае 2019 года Абылгазиев мог потерять свой пост из-за скандала вокруг компании «КТ Мобайл», дочернего предприятия национального оператора связи «Кыргызтелеком»

В соцсетях опубликовали документ о том, что руководство компании якобы получали зарплату до 350 тысяч сомов в месяц.

Позже стало известно, что Эрназар Рысалиев — замдиректора компании «КТ Мобайл» — имеет родственные связи с Абылгазиевым.

После скандала Рысалиев ушел с должности и вернул зарплату за четыре месяца — почти 800 тысяч сомов.

Сам Абылгазиев заявлял, что изначально не знал, что его родственник Эрназар Рысалиев работает в госкомпании «КТ Мобайл». Также он добавил, что не назначал его на должность замдиректора компании и не устанавливал зарплаты в «КТ Мобайл».

Депутатская комиссия, которая проводила расследования по этому делу, приняла решение, что Абылгазиев должен понести «моральную ответственность за вмешательство в работу госорганов его родственника», но не разъяснила, что это значит.