Представительство ООН в Кыргызстане отправило ноту в парламент страны. Международная организация обеспокоена тем, что 22 мая депутаты рассмотрят поправки в закон об НКО, которые обязывают дополнительно отчитываться неправительственные организации.

Поправки в закон об НКО предполагают, что организации, финансируемые из других стран, должны раскрыть, какое имущество у них есть, на что они расходуют деньги, огласить состав своих сотрудников и даже их заработную плату.

«В течение многих лет Кыргызстан гордится своим международным признанием демократии, в которой процветают свобода собраний, ассоциаций и право на свободу слова. ООН обеспокоена тем, что усилия по внесению поправок в закон об НКО подорвет эту репутацию», — говорится в заявлении ООН.

В ноте ООН говорится, что требования к отчетности НКО со стороны государств не должны «препятствовать автономии» ассоциаций. В ООН опасаются, что введение новых «обременительных и бюрократических требований к отчетности НКО может стать препятствием в их работе».

«Любые ограничения прав на свободу ассоциаций и права на объединение, включая санкции, должны быть соразмерны предусмотренной законной цели, и должно быть веское и объективное обоснование закона и его применения. С сожалением отмечаем, что предлагаемая поправка к закону не соответствует этому требованию», — говорится в документе.

ООН также обеспокоена тем, что парламент продолжает работать над этими поправками без консультаций гражданского общества.

«Учитывая значительное влияние COVID-19 на экономику и общество, мы считаем, что настало время для национальной мобилизации противостоять этой пандемии и укрепить отношения между правительством и гражданским обществом. К сожалению, предлагаемое законодательство умаляет эти национальные цели», — написано в Ноте.

Поправки в закон об НКО, прописывающие дополнительную отчетность, инициировал депутат парламента Бактыбек Райымкулов.

Сейчас все НКО Кыргызстана итак должны передавать информацию об имуществе, доходах, расходах и зарплате сотрудников в Налоговую службу и Соцфонд.

Но Райымкулов хочет, чтобы все эти данные также были опубликованы и хранились на специально созданном новом госпортале. Он считает, что так можно повысить прозрачность и открытость неправительственных организаций. При этом, правительство заявило, что на создание портала уйдет много средств и ресурсов, поэтому в ближайшее время это сделать будет невозможно