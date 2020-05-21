На заседании парламента депутат от фракции «Республика-Ата Журт» Абдыбек Дюшалиев поднял вопрос об осуждённом политике Аскарбеке Шадиеве, который находится в бегах. По его словам, Шадиев предположительно находится в Соединённых Штатах Америки.

«Как всем известно, когда наш президент Сооронбай Жээнбеков начал работу против коррупции, Аскарбек Шадиев сбежал. […] Против него завели дела и сказали, что сейчас их рассматривает суд. Можете дать информацию о делах, которые рассматриваются в его отношении?» — спросил Дюшалиев.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов заявил, что Шадиева ещё в 2018 году объявили в розыск и осудили на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. А дело по факту «Незаконного обогащения» рассматривается в Первомайском суде Бишкека.

«Мы сегодня ведем переговоры с соответствующими органами США. По этому вопросу, до этого наши следователи планировали поехать в США, но из-за нынешней ситуации поездка отложена на другое время», — заявил Джамшитов.

Дело Шадиева

Экс-депутата и экс-вице-премьера Аскарбека Шадиева в декабре 2018 года приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконное пересечение государственной границы».

Информагенство АКИpress сообщало, что общая сумма имущества, которую конфискуют у политика и его семьи превышает 1,8 млрд сомов.

Туда входили деньги с банковских счетов Шадиева и его жены, машина, два частных дома в жилом комплексе «Ала-Арча», торгово-развлекательный центр «Ала-Арча», 33,33% уставного капитала «Карвен четыре сезона», 50% уставного капитала «Карвен Групп» и другое имущество.

Первое уголовное дело — за «Злоупотребление должностным положением» на Шадиева возбудили ещё весной 2018 года. По версии следствия, Шадиев воспользовавшись служебным положением, присвоил 30 тысяч долларов США, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова.

Следствие считает, что за день до заведения первого дела Шадиев незаконно пересек границу с Таджикистаном и улетел оттуда в США.

Госкомитет нацбезопасности объявил Аскарбека Шадиева в розыск. А спустя месяц на политика возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы.