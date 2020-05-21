Мэрия Бишкека включила в список разрешённых видов деятельности с 25 мая спортивные и тренажёрные залы. Туда также вошли фитнес-клубы и бассейны.

В Республиканском штабе отметили, что администрация и руководители спортивных залов должны будут соблюдать все санитарно-гигиенические нормы и правила.

«Обязательными условиями являются дезинфекция помещения, масочно-перчаточный режим администрации и обслуживающего персонала без исключения, установка санитайзеров и антисептиков для каждого клиента, а также разметка помещений и оборудования для санитарной дистанции», — заявили в штабе.

Власти пока не разрешили работу коллективных и командных видов спорта, таких как: футбол, баскетбол и единоборства. Они считают, что скопление людей может создать угрозу распространения коронавируса.

С первого мая власти стали поэтапно возобновлять работу некоторых сфер деятельности.

Так, первыми к работе приступили промышленники, строители, водители такси и парикмахеры.

Уже с 25 мая власти планируют пустить общественный транспорт.

Все сферы деятельности, которые не обеспечивали жизнедеятельность людей были временно запрещены властями из-за ситуации с коронавирусом в стране. Это привело к экономическому кризису.