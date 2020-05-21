<section><h2></h2><h2><strong>Суд постановил: тест Клоопа, где нужно угадать как в Кыргызстане наказывают за преступления<span class="ql-cursor"></span></strong></h2></section><section><h2></h2><h2><strong>Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за преступление по статье «Кража». За какое преступление?</strong></h2></section><section><h3><h2><strong>Подсудимый (подсудимые) обвинялись по двум статьям. Суд признал вину по одной из них, «Служебном подлоге», но не назначил наказание из-за срока давности.</strong></h2><p><br /></p><h2><strong>За второе преступление — «Присвоение или растрату вверенного имущества с использованием служебного положения» — суд приговорил к 5 годам лишения свободы, но и это наказание условное с испытательным сроком. </strong></h2></h3><p><h2><br /></h2></p></section><section><h3><h2><strong>Суд прекратил уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в «Изнасиловании».</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Суд решил отказать в удовлетворении заявления к Налоговой службе, посчитав, что вина госоргана не доказана</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы за «Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозку и пересылку экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций»</strong>.</h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Суд назначил наказание в виде штрафа в 400 тысяч сомов за «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта».</strong></h2></h3></section><section><h2></h2><h2><strong>Вы Мэтт Грейнинг<u> </u>— создатель «Симпсонов», которые, как оказалось, иногда угадывали будущее. Вы плохо разбираетесь в кыргызской судебной системе. Зато предсказали президентство Трампа!</strong></h2><p></p><p><em>Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Материал не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.</em></p></section><section><h3><h2><strong><em>Вы — Ванга! Всемирно известная предсказательница! Ваш дар (ну, или интуиция) позволяют увидеть будущее, но вот предсказать решения кыргызских судов все-таки удаётся не всегда!</em></strong></h2></h3><p></p><p><em>Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Материал не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.</em></p></section><section><h3><h2><strong>Вы — Нострадамус! Вы увлекаетесь алхимией и астрологией, на основе которой делаете свои предсказания. Похоже, что ещё в 16 веке звезды показали, что вы правильно пройдёте наш тест!</strong></h2></h3><p></p><p><em>Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Материал не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.</em></p></section>