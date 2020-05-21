Партнерский материал с программой USAID-IDLO «Доверие суду».
Эксперты по правовым вопросам и опытные юристы, при поддержке программы USAID-IDLO «Доверие суду», провели анализ судебной практики. Они просмотрели сотни судебных дел с 2016 по 2018 год и выявили тенденции, положительные и негативные стороны в области судопроизводства.
Такие исследования помогают взглянуть на правосудие в комплексе, а также сделать рекомендации, которые помогут судебной системе работать более качественно и справедливо.
Авторы анализа выяснили, что суды в основном правильно применяют требования законодательства при рассмотрении дел и вынесении приговоров. Но бывают и интересные случаи, когда приговор несоразмерен преступлению.
Именно о таких неоднозначных историях наш тест: вам нужно угадать, за какое из двух предложенных преступлений назначили реальное наказание!