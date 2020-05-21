В Бишкек чартерным рейсом были возвращены 164 кыргызстанца из Оренбурга. Самолет авиакомпании «Тез Джет» приземлился в международном аэропорту «Манас» 20 мая.

«Рейс был осуществлен на основании договоренностей внешнеполитических ведомств Кыргызстана и России», – отметили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, все граждане будут помещены в обсервацию для прохождения установленных медицинских процедур.

Министерство иностранных дел Кыргызстана призывало граждан Кыргызстана, находящихся в России, к терпению, взаимоуважению, дисциплине, пониманию ситуации и неукоснительному соблюдению порядков и правил страны пребывания.

7 мая МИД сообщил о возвращении 541 кыргызстанца из российского города Соль-Илецк, что в Оренбургской области. Кыргызстанцы не могли вернуться домой с марта и выехали на спецавтобусах по направлению в Кыргызстан 5 мая.

После прибытия анализы на коронавирус у 104 человек из всех прибывших дали положительный результат. Из них 47 пролечены и выписаны из стационаров, а другие остаются на лечении в больницах.

Прибывших направили в обсервацию на бывшей авиабазе «Ганси», однако, они потребовали выпустить их из обсервации и устроили бунт. Их решили выписать на домашний карантин.

Соль-Илецк — город Оренбургской области России на границе с Казахстаном. Туда начали стекаться кыргызстанцы и узбекистанцы со всей России, потому что появилась информация, что Казахстан откроет транспортный коридор для проезда в Кыргызстан.