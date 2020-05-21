Кара-Кульский городской суд осудил на шесть лет мужчину, которого обвиняли в домашнем насилии. Приговор вынесли еще 16 апреля — а 21 мая об этом рассказали правозащитники.

Мужчину уже судили ранее из-за насилия по отношению к супруге — он должен был выплатить штраф. Но приговор его не убедил.

Поэтому в апреле судья вынес решение по совокупности нескольких преступлений.

«Судья, рассматривавший это дело, назначил наказание по совокупности преступлений – «Хулиганство с применением или попыткой применения предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью»; «Неисполнение приговора суда осужденным к штрафу» (М. Сарбапиев ранее за те же деяния был осужден к штрафу и не выплатил его); «Насилие в семье», — сообщили в организации «Справедливость», которая помогает пострадавшим от насилия.

История Бактыгуль

Ожоги от кипятка

По словам Бактыгуль, насилие в семье началось с самых первых дней совместной жизни. Из-за избиений у нее появилось внутричерепное давление, а после рождения второго ребенка эпилепсия.

После одного из избиений она получила серьезные травмы от ожога кипятком. Мужчина бил не только жену, но и детей.

Избежать насилия не помог и развод — мужчина преследовал и избивал бывшую жену. При этом милиция не могла принять никаких мер.

«Начальник милиции мне сказал, что устал от моего зятя. С одной стороны, он не перестаёт бить жену, с другой — вы не перестаёте вызывать нас», — рассказывает мать Бактыгуль.

По словам старшего лейтенанта ОВД города Кара-Куль Медера Болотбекова, такая ситуация сложилась из-за нового законодательства, и милиция могла лишь допросить и взять объяснительную с мужа Бактыгуль.

«У нас по новому законодательству, согласно статьи 105 УПК, по проступкам мы не можем подвергать подозреваемого домашнему аресту или заключать под стражу. По этой причине мы можем лишь допросить и взять с него обязательство о явке», — передает слова Болотбекова организация «Справедливость».