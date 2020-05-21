В детском отделении Наццентра онкологии после проведенных тестов на коронавирус среди 120 человек выявили 14 случаев заражения. Об этом на брифинге рассказал замглавы минздрава Нурболот Усенбаев.

Само отделение закрыли на карантин 20 мая после того, как стало известно, что у бабушки одной из пациенток выявили коронавирус.

По словам Усенбаев COVID-19 в отделении появился «путем заноса».

«Это один врач, две медсестры, 3 ухаживающих мамы и 8 детей, которые находились на лечении. Источник инфекции предварительно установлен, организован весь комплекс противоэпидемиологических мероприятий», — рассказал Усенбаев на брифинге.

В Наццентре онкологии 20 мая в интервью «Клоопу» сообщили, что пациентку с бабушкой выписали 3 мая, через 10 дней у нее обнаружили коронавирус, после чего все детское отделение закрыли на карантин.

Республиканский штаб 9 мая уже сообщал о заражении COVID-19 одного из медиков Наццентра онкологии и гематологии в Бишкеке

По информации штаба, пациенты с зараженным медработником не контактировали.

«Контактных из числа населения нет, так как этот врач находился в отпуске без содержания и не принимал пациентов», — сообщили тогда в штабе.

На 21 мая в Кыргызстане зафиксировали 1313 случаев заражения коронавирусом. 929 пациентов выписали с выздоровлением. 14 человек умерли.