С 21 мая в Оше заработал ЦОН и у его дверей образовались очереди.

В редакцию «Клоопа» прислали видео, на котором видно, что у ЦОН большое скопление людей — порядка ста человек, в том числе милиционеры. В плохо надетых масках они пытались обеспечивать дистанцию.

«Наши сотрудники обеспечивают, чтобы по очереди заходили в здание», — говорит пресс-секретарь ошского УВД Замир Сыдыков.

Аналогичная ситуация была и в Бишкеке — милиции пришлось обеспечивать порядок у ЦОН из-за большой очереди и не соблюдения дистанции.

В связи с коронавирусом в городах Джалал-Абад, Ош и Бишкек, а также в некоторых районах областей Оша и Джалал-Абаде с 25 марта был введен чрезвычайное положение. С 11 мая был отменен ЧП, но чрезвычайная ситуация и карантин сохранились.

Поэтому люди все еще должны носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. В Кыргызстане каждый день фиксируют новых зараженных COVID-19. Пандемия еще не прошла, хотя большинство заразившихся уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Возле ЦОНов в Бишкеке образовались огромные очереди, ГРС привлекла милицию для наведения порядка